Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Compatto ed estremamente potente. Compatto ed estremamente potente. Compatto ed estremamente potente.
    • Play Pause

      Aspirapolvere con Sacchetto Serie 2000 Aspirapolvere

      XD2142/12

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Compatto ed estremamente potente.

      Potente, compatto ed efficiente — l'Aspirapolvere con Sacchetto Philips Serie 2000 offre una pulizia accurata su tutti i tipi di pavimento, con potenza di aspirazione regolabile, facile conservazione e un filtro HEPA che cattura più del 99,9% della polvere fine

      Scopri tutti i vantaggi

      Prodotti simili

      Vedi tutti Aspirapolvere con sacco

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Aspirapolvere con Sacchetto Serie 2000
      - {discount-value}

      Aspirapolvere con Sacchetto Serie 2000

      Aspirapolvere

      totale

      recurring payment

      Compatto ed estremamente potente.

      Design resistente e affidabile

      • 800W
      • Potenza di aspirazione regolabile
      • Leggero e compatto
      • Filtro HEPA
      Il motore da 800W assicura prestazioni avanzate

      Il motore da 800W assicura prestazioni avanzate

      Goditi una grande potenza di aspirazione grazie al motore da 800W. Rimuove efficacemente la polvere da pavimenti duri e tappeti, lasciando la tua casa fresca e pulita.

      Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti

      Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti

      Facilmente regolabile con un pedale per pavimenti duri o tappeti. Il design sigillato garantisce un contatto ravvicinato con la superficie, rendendo la pulizia più rapida ed efficace.

      Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

      Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

      Risparmia prezioso spazio di conservazione con il design compatto e leggero. È facile da riporre in armadi e guardaroba, e abbastanza leggero da sollevare facilmente su uno scaffale.

      Aspirazione regolabile per qualsiasi tipo di pulizia

      Aspirazione regolabile per qualsiasi tipo di pulizia

      Scegli il giusto livello di aspirazione in base alla superficie e alla pulizia da eseguire.

      Portata di 9 m per raggiungere punti lontani senza scollegare la spina

      Portata di 9 m per raggiungere punti lontani senza scollegare la spina

      Goditi una pulizia senza interruzioni con una portata di 9 metri dalla presa alla bocchetta, per affrontare più stanze e spazi ampi senza dover cambiare presa.

      Sacchetti facili e duraturi per il grande contenitore da 3 L

      Sacchetti facili e duraturi per il grande contenitore da 3 L

      L'ampio contenitore della polvere da 3 litri e i sacchetti universali di lunga durata garantiscono una potenza di aspirazione ottimale fino al riempimento, oltre a uno smaltimento sigillato e senza disordine.

      Accessorio incluso facilmente conservato e sempre a portata di mano

      Accessorio incluso facilmente conservato e sempre a portata di mano

      La bocchetta a lancia è integrata nell'aspirapolvere in modo da essere facilmente accessibile in qualsiasi momento.

      Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi

      Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi

      Realizzato con precisione e cura nei Paesi Bassi, riflettendo il patrimonio di innovazione, qualità e affidabilità di Philips. Registrati online per ottenere 2 anni di garanzia gratuita!

      Spazzola per mobili per pulire divani, cuscini e peli di animali

      Spazzola per mobili per pulire divani, cuscini e peli di animali

      La bocchetta per mobili da 110 mm è progettata per una pulizia ottimale di imbottiti come cuscini, divani e poltrone, rimuovendo anche i peli degli animali domestici.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Colore
        Grigio chiaro
        Livello di rumore (potenza)
        <77 dB
        Capacità polvere
        3L
        Raggio d'azione
        12 metri
        Potenza di ingresso (IEC)
        800W
        Potenza in ingresso (max)
        850W
        Filtro per motore
        Filtro lavabile
        Filtro di scarico
        Filtro HEPA
        Innesto del tubo
        Conica
        Impugnatura per il trasporto
        Anteriore e Superiore
        Tipo di tubo
        Tubo telescopico metallico in 2 pezzi
        Tipo di ruote
        Plastica
        Portaccessori
        Tipo di sacchetto
        S-bag
        Sacchetti per la polvere inclusi
        x2
        Lunghezza cavo
        9 metri

      • Accessori

        Spazzole aggiuntive
        Bocchetta per mobili 110m, Spazzola SuperTurbo

      • Compatibilità

        Accessorio compatibile (non incluso)
        CP1349
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Filtro di ingresso CP0537
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Filtro di scarico CP0538
        Accessori inclusi (x1)
        Bocchetta multiuso, Accessorio 2in1 per fessure, Bocchetta per mobili

      • Peso e dimensioni

        Dimensioni del prodotto (L x P x A)
        411 x 269 x 241  mm
        Peso del prodotto
        3,74  kg

      • Sostenibilità

        Confezione
        100% di materiali riciclati
        Manuale utente
        Carta riciclata al 100%

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • *99,9% di raccolta polvere su pavimenti con fessure (IEC62885)

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.