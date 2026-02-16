Potente, compatto ed efficiente — l'Aspirapolvere con Sacchetto Philips Serie 2000 offre una pulizia accurata su tutti i tipi di pavimento, con potenza di aspirazione regolabile, facile conservazione e un filtro HEPA che cattura più del 99,9% della polvere fine
Aspirapolvere con Sacchetto Serie 2000
Aspirapolvere
Compatto ed estremamente potente.
Design resistente e affidabile
800W
Potenza di aspirazione regolabile
Leggero e compatto
Filtro HEPA
Il motore da 800W assicura prestazioni avanzate
Goditi una grande potenza di aspirazione grazie al motore da 800W. Rimuove efficacemente la polvere da pavimenti duri e tappeti, lasciando la tua casa fresca e pulita.
Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti
Facilmente regolabile con un pedale per pavimenti duri o tappeti. Il design sigillato garantisce un contatto ravvicinato con la superficie, rendendo la pulizia più rapida ed efficace.
Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio
Risparmia prezioso spazio di conservazione con il design compatto e leggero. È facile da riporre in armadi e guardaroba, e abbastanza leggero da sollevare facilmente su uno scaffale.
Aspirazione regolabile per qualsiasi tipo di pulizia
Scegli il giusto livello di aspirazione in base alla superficie e alla pulizia da eseguire.
Portata di 9 m per raggiungere punti lontani senza scollegare la spina
Goditi una pulizia senza interruzioni con una portata di 9 metri dalla presa alla bocchetta, per affrontare più stanze e spazi ampi senza dover cambiare presa.
Sacchetti facili e duraturi per il grande contenitore da 3 L
L'ampio contenitore della polvere da 3 litri e i sacchetti universali di lunga durata garantiscono una potenza di aspirazione ottimale fino al riempimento, oltre a uno smaltimento sigillato e senza disordine.
Accessorio incluso facilmente conservato e sempre a portata di mano
La bocchetta a lancia è integrata nell'aspirapolvere in modo da essere facilmente accessibile in qualsiasi momento.
Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi
Realizzato con precisione e cura nei Paesi Bassi, riflettendo il patrimonio di innovazione, qualità e affidabilità di Philips. Registrati online per ottenere 2 anni di garanzia gratuita!
Spazzola per mobili per pulire divani, cuscini e peli di animali
La bocchetta per mobili da 110 mm è progettata per una pulizia ottimale di imbottiti come cuscini, divani e poltrone, rimuovendo anche i peli degli animali domestici.
Specifiche tecniche
Specifiche generali
Colore
Grigio chiaro
Livello di rumore (potenza)
<77 dB
Capacità polvere
3L
Raggio d'azione
12 metri
Potenza di ingresso (IEC)
800W
Potenza in ingresso (max)
850W
Filtro per motore
Filtro lavabile
Filtro di scarico
Filtro HEPA
Innesto del tubo
Conica
Impugnatura per il trasporto
Anteriore e Superiore
Tipo di tubo
Tubo telescopico metallico in 2 pezzi
Tipo di ruote
Plastica
Portaccessori
Sì
Tipo di sacchetto
S-bag
Sacchetti per la polvere inclusi
x2
Lunghezza cavo
9 metri
Accessori
Spazzole aggiuntive
Bocchetta per mobili 110m, Spazzola SuperTurbo
Compatibilità
Accessorio compatibile (non incluso)
CP1349
Accessorio compatibile (non incluso)
Filtro di ingresso CP0537
Accessorio compatibile (non incluso)
Filtro di scarico CP0538
Accessori inclusi (x1)
Bocchetta multiuso, Accessorio 2in1 per fessure, Bocchetta per mobili
