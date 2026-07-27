Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
XC3131/61
Motore digitale
Spazzola con LED
Aspira e pulisce in una volta sola
Accessori inclusi
La nostra potente tecnologia offre la combinazione perfetta di efficienza e risultati. È stata progettata per un'elevata aspirazione della polvere, garantendo al tempo stesso fino a 60 minuti di autonomia in modalità normale¹ e 15 minuti in modalità turbo².
Il nostro motore digitale assicura che la tua aspirapolvere senza filo sia resistente e potente.
Vuoi continuare a pulire senza dover ricaricare? La batteria è rimovibile e la puoi facilmente sostituire con una carica per riprendere il lavoro da dove lo hai lasciato in modo praticamente immediato⁴.
Recensioni
¹ Modalità Eco, solo aspirabriciole.
² In modalità turbo, sui pavimenti duri.
³ Dimensione delle particelle > 0,5 μm.
⁴ Seconda batteria venduta separatamente per XV1635.