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  • Rivela la polvere nascosta. Rimuovila in una passata.
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Serie 3000Aspirapolvere senza filo

XC3131/61

Rivela la polvere nascosta. Rimuovila in una passata.
Pulisci a fondo i pavimenti in una passata con l'aspirapolvere senza filo Philips serie 3000. La nostra spazzola LED rivela la polvere e lo sporco nascosti prima di catturarli con la tecnologia PowerCyclone 8. Fino a 60 minuti di autonomia¹ per una pulizia della casa semplice.
Vedi tutti i vantaggi

Ha una durata massima di 60 minuti¹ e ti guida con la spazzola LED

Rivela la polvere nascosta. Rimuovila in una passata.

  • Motore digitale

  • Spazzola con LED

  • Aspira e pulisce in una volta sola

  • Accessori inclusi

Tecnologia ciclonica PowerCyclone 8

Tecnologia ciclonica PowerCyclone 8

La nostra potente tecnologia offre la combinazione perfetta di efficienza e risultati. È stata progettata per un'elevata aspirazione della polvere, garantendo al tempo stesso fino a 60 minuti di autonomia in modalità normale¹ e 15 minuti in modalità turbo².

Motore digitale per una maggiore durata.

Motore digitale per una maggiore durata.

Il nostro motore digitale assicura che la tua aspirapolvere senza filo sia resistente e potente.

Batteria rimovibile da 25,2 V per una pulizia prolungata.

Batteria rimovibile da 25,2 V per una pulizia prolungata.

Vuoi continuare a pulire senza dover ricaricare? La batteria è rimovibile e la puoi facilmente sostituire con una carica per riprendere il lavoro da dove lo hai lasciato in modo praticamente immediato⁴.

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Esclusioni di responsabilità

  1. ¹ Modalità Eco, solo aspirabriciole.

  2. ² In modalità turbo, sui pavimenti duri.

  3. ³ Dimensione delle particelle > 0,5 μm.

  4. ⁴ Seconda batteria venduta separatamente per XV1635.