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Fuori produzione

FidelioCuffie

X2HR/00

3.8
| (4) Recensioni
Audio ad alta risoluzione, comodamente a casa tua
Le cuffie Fidelio X2HR ti garantiscono un'esperienza d'ascolto autentica, con audio perfetto e il massimo comfort, direttamente a casa tua. Lasciati avvolgere da dettagli audio fedeli all'originale e dal design studiato per offrirti il massimo intrattenimento.
Vedi tutti i vantaggi

Audio ad alta risoluzione, comodamente a casa tua

  • Audio ad alta risoluzione

  • Cuffie over ear

  • Design acustico con apertura posteriore

  • Cuscinetti traspiranti

Incluso adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm

Potenti driver al neodimio da 50 mm per una gamma ampia ma precisa

Potenti driver al neodimio da 50 mm per una gamma ampia ma precisa

Ogni altoparlante viene attentamente selezionato, ottimizzato e testato, e viene quindi accoppiato per garantire l'audio naturale più dettagliato. I driver da 50 mm utilizzano magneti al neodimio ad elevate prestazioni per riprodurre tutta la dinamica della tua musica ed offrire toni bassi nitidi e ben bilanciati, toni medi trasparenti e toni alti senza sbavature.

Architettura con apertura posteriore per la massima fedeltà audio

Architettura con apertura posteriore per la massima fedeltà audio

L'architettura con apertura posteriore elimina l'accumulo di pressione dell'aria dietro il driver, consentendo al diaframma di muoversi liberamente, per un netto miglioramento della trasparenza dell'audio e un'estensione più graduale delle alte frequenze.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

14/02/2022

Italia

Italia

Sorprendente cuffia

Ho acquistato la cuffia X2HR dopo aver letto recensioni positive su vari forum, la qualità dei materiali è ottima, il suono eccezionale con bassi profondi ma non invadenti, medi e alti precisi con una spazialità sorprendente per una cuffia. Sono un ascoltare di musica in cuffia e ho altre cuffie di marchi blasonati (Sennehises,Audio Tecnica, Beyerdynamic,Grado. questa Fidelio secondo me compete alla grande anche su prodotti di alta fascia, va collegata però a sorgenti di qualità. Nota dolentissima è che non esistono ricambi quindi non è possibile sostituire soprattutto i padiglioni che sono la parte che prima si consuma. Credo che Philips debba assolutamente cambiare la politica di assistenza ai ricambi altrimenti perderà sicuramente tante vendite e purtroppo questo lo si scopre solo nel momento in cui si ha necessità.

Pro

Qualità ad eccellente livello

Contro

Mancanza di ricambi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2HR Cuffie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2HR Cuffie

09/03/2020

Italia

Italia

Superba

Ho scelto queste cuffie dopo lunghe ricerche tra recensioni e consigli vari. Ne parlavano tutti in modo eccellente e mi sono fidato. Un acquisto che rifarei mille volte. Sono costruite per durare, i materiali eccellenti, metallo, cuoio, ottima plastica, pad in foam e velluto nero, cavo ofc intercambiabile. E il suono...perfetto, spaziale, equilibrato da far paura, non affatica neanche dopo ore. Per chi ama il buon suono sono da provare assolutamente, lo dico da intenditore e possessore di materiale hi-fi di qualità. Non pensavo che una cuffia del genere potesse essere prodotta dalla Philips...ma a quanto pare...Philips fa anche questo. E lo ha fatto davvero bene...compratela.

Pro

Suono potente, senza distorsione, non necessita per forza di un'amplificazione, neutra, materiali di livello eccellente

Contro

Difficoltà nel trovare una custodia adatta, nessuno per quanto riguarda il prodotto in se'

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2HR Cuffie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2HR Cuffie

20/06/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Cuffia Audio Philips Fidelio X2HR

Ottima cuffia Audio, portabilissima e affidabile. Suoni puliti e avvolgenti.

Pro

Leggera, suono pulito e affidabile

Contro

Nessuno

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