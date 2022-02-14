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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
X2HR/00
Audio ad alta risoluzione
Cuffie over ear
Design acustico con apertura posteriore
Cuscinetti traspiranti
Ogni altoparlante viene attentamente selezionato, ottimizzato e testato, e viene quindi accoppiato per garantire l'audio naturale più dettagliato. I driver da 50 mm utilizzano magneti al neodimio ad elevate prestazioni per riprodurre tutta la dinamica della tua musica ed offrire toni bassi nitidi e ben bilanciati, toni medi trasparenti e toni alti senza sbavature.
L'architettura con apertura posteriore elimina l'accumulo di pressione dell'aria dietro il driver, consentendo al diaframma di muoversi liberamente, per un netto miglioramento della trasparenza dell'audio e un'estensione più graduale delle alte frequenze.
3.8
su 5
4
Recensioni
Zac2009
14/02/2022
Italia
Sorprendente cuffia
Ho acquistato la cuffia X2HR dopo aver letto recensioni positive su vari forum, la qualità dei materiali è ottima, il suono eccezionale con bassi profondi ma non invadenti, medi e alti precisi con una spazialità sorprendente per una cuffia. Sono un ascoltare di musica in cuffia e ho altre cuffie di marchi blasonati (Sennehises,Audio Tecnica, Beyerdynamic,Grado. questa Fidelio secondo me compete alla grande anche su prodotti di alta fascia, va collegata però a sorgenti di qualità. Nota dolentissima è che non esistono ricambi quindi non è possibile sostituire soprattutto i padiglioni che sono la parte che prima si consuma. Credo che Philips debba assolutamente cambiare la politica di assistenza ai ricambi altrimenti perderà sicuramente tante vendite e purtroppo questo lo si scopre solo nel momento in cui si ha necessità.
Pro
Qualità ad eccellente livello
Contro
Mancanza di ricambi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2HR Cuffie
Sì, consiglio questo prodotto
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Skagraz
09/03/2020
Italia
Superba
Ho scelto queste cuffie dopo lunghe ricerche tra recensioni e consigli vari. Ne parlavano tutti in modo eccellente e mi sono fidato. Un acquisto che rifarei mille volte. Sono costruite per durare, i materiali eccellenti, metallo, cuoio, ottima plastica, pad in foam e velluto nero, cavo ofc intercambiabile. E il suono...perfetto, spaziale, equilibrato da far paura, non affatica neanche dopo ore. Per chi ama il buon suono sono da provare assolutamente, lo dico da intenditore e possessore di materiale hi-fi di qualità. Non pensavo che una cuffia del genere potesse essere prodotta dalla Philips...ma a quanto pare...Philips fa anche questo. E lo ha fatto davvero bene...compratela.
Pro
Suono potente, senza distorsione, non necessita per forza di un'amplificazione, neutra, materiali di livello eccellente
Contro
Difficoltà nel trovare una custodia adatta, nessuno per quanto riguarda il prodotto in se'
Sì, consiglio questo prodotto
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ulde
20/06/2023
Italia
Compratore verificato
Cuffia Audio Philips Fidelio X2HR
Ottima cuffia Audio, portabilissima e affidabile. Suoni puliti e avvolgenti.
Pro
Leggera, suono pulito e affidabile
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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