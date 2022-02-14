Ho acquistato la cuffia X2HR dopo aver letto recensioni positive su vari forum, la qualità dei materiali è ottima, il suono eccezionale con bassi profondi ma non invadenti, medi e alti precisi con una spazialità sorprendente per una cuffia. Sono un ascoltare di musica in cuffia e ho altre cuffie di marchi blasonati (Sennehises,Audio Tecnica, Beyerdynamic,Grado. questa Fidelio secondo me compete alla grande anche su prodotti di alta fascia, va collegata però a sorgenti di qualità. Nota dolentissima è che non esistono ricambi quindi non è possibile sostituire soprattutto i padiglioni che sono la parte che prima si consuma. Credo che Philips debba assolutamente cambiare la politica di assistenza ai ricambi altrimenti perderà sicuramente tante vendite e purtroppo questo lo si scopre solo nel momento in cui si ha necessità.