Lettore CD in stile boombox portatile

Che tu stia scoprendo il piacere di ascoltare musica da CD fisici per la prima volta o che si tratti di una riscoperta, questo lettore CD con caricamento dall'alto è un'ottima scelta per l'ascolto occasionale. È in grado di leggere qualsiasi tipo di formato CD e la pratica impugnatura per il trasporto lo rende facile da spostare. Collegalo a una presa CA o inserisci sei batterie (tipo R14 C) e portalo sempre con te.