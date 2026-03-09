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TAZ2200/10
Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto
Sei pronto a lasciarti conquistare dal ritorno delle cassette? Questo lettore portatile in stile boombox è dotato di un riproduttore di cassette integrato e di un lettore CD. Otterrai un audio radio FM chiaro, uno streaming Bluetooth® stabile, una riproduzione USB e un ingresso audio per gli altri dispositivi.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Stereo CD
totale
recurring payment
Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.
Che tu stia scoprendo il piacere di ascoltare musica da CD fisici per la prima volta o che si tratti di una riscoperta, questo lettore CD con caricamento dall'alto è un'ottima scelta per l'ascolto occasionale. È in grado di leggere qualsiasi tipo di formato CD e la pratica impugnatura per il trasporto lo rende facile da spostare. Collegalo a una presa CA o inserisci sei batterie (tipo R14 C) e portalo sempre con te.
Quando vuoi riscoprire un brano musicale precedente all'avvento del CD, il sintonizzatore digitale FM ti permette di trovare facilmente i programmi radiofonici FM che preferisci. Puoi configurare fino a 20 preimpostazioni per le stazioni che ascolti più di frequente.
Vuoi utilizzare questo lettore CD come un altoparlante portatile? La connettività Bluetooth® ti consente di trasmettere l'audio direttamente sul lettore da un dispositivo smart compatibile, mentre Dynamic Bass Boost metterà in risalto le tue linee di basso preferite.
Il lettore di cassette frontale aggiunge un'altra modalità di ascolto. Non importa se hai conservato le tue raccolte su cassetta negli anni o se stai ascoltando una musicassetta per la prima volta: inserisci una cassetta, premi play e lascia che sia la musica a parlare.
Per una flessibilità completa, è prevista anche una porta USB che consente di collegare un'unità flash per ascoltare le raccolte musicali in formato digitale. Oppure puoi utilizzare la porta di ingresso audio per collegare un giradischi e riprodurre i tuoi vinili.
Se ti piace lasciarti trasportare dalla musica, da un audiolibro o dalla radio in sottofondo per dormire, puoi impostare lo spegnimento automatico su 120, 90, 60, 30 o 15 minuti. Il lettore CD entrerà in modalità standby una volta trascorso il tempo impostato.
Audio
Altoparlanti
Connettività
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Funzioni utili
Assorbimento
Accessori
Design
Dimensioni
Riproduzione audio
Compatibilità
Sostenibilità
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