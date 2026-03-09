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    • Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto

      Stereo CD

      TAZ2200/10

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto

      Sei pronto a lasciarti conquistare dal ritorno delle cassette? Questo lettore portatile in stile boombox è dotato di un riproduttore di cassette integrato e di un lettore CD. Otterrai un audio radio FM chiaro, uno streaming Bluetooth® stabile, una riproduzione USB e un ingresso audio per gli altri dispositivi.

      Scopri tutti i vantaggi

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      Stereo CD
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      Stereo CD

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      Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto

      • Lettore CD multi-sorgente
      • CD, radio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, ingresso audio
      • Lettore di cassette integrate
      Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

      Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

      Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

      Lettore CD in stile boombox portatile

      Che tu stia scoprendo il piacere di ascoltare musica da CD fisici per la prima volta o che si tratti di una riscoperta, questo lettore CD con caricamento dall'alto è un'ottima scelta per l'ascolto occasionale. È in grado di leggere qualsiasi tipo di formato CD e la pratica impugnatura per il trasporto lo rende facile da spostare. Collegalo a una presa CA o inserisci sei batterie (tipo R14 C) e portalo sempre con te.

      Radio FM con 20 stazioni preimpostate

      Quando vuoi riscoprire un brano musicale precedente all'avvento del CD, il sintonizzatore digitale FM ti permette di trovare facilmente i programmi radiofonici FM che preferisci. Puoi configurare fino a 20 preimpostazioni per le stazioni che ascolti più di frequente.

      Streaming wireless tramite Bluetooth®

      Vuoi utilizzare questo lettore CD come un altoparlante portatile? La connettività Bluetooth® ti consente di trasmettere l'audio direttamente sul lettore da un dispositivo smart compatibile, mentre Dynamic Bass Boost metterà in risalto le tue linee di basso preferite.

      Riproduttore di cassette integrato

      Il lettore di cassette frontale aggiunge un'altra modalità di ascolto. Non importa se hai conservato le tue raccolte su cassetta negli anni o se stai ascoltando una musicassetta per la prima volta: inserisci una cassetta, premi play e lascia che sia la musica a parlare.

      Collega altre sorgenti tramite la porta USB e l'ingresso audio

      Per una flessibilità completa, è prevista anche una porta USB che consente di collegare un'unità flash per ascoltare le raccolte musicali in formato digitale. Oppure puoi utilizzare la porta di ingresso audio per collegare un giradischi e riprodurre i tuoi vinili.

      Spegnimento automatico integrato

      Se ti piace lasciarti trasportare dalla musica, da un audiolibro o dalla radio in sottofondo per dormire, puoi impostare lo spegnimento automatico su 120, 90, 60, 30 o 15 minuti. Il lettore CD entrerà in modalità standby una volta trascorso il tempo impostato.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        3 W
        Funzioni audio avanzate
        Dynamic Bass Boost
        Sistema audio
        Stereo
        Diametro altoparlante
        2,5"
        Controllo del volume
        su/giù

      • Altoparlanti

        Altoparlanti incorporati
        2

      • Connettività

        USB
        USB-A (riproduzione)
        Profili Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Ingresso audio (3,5 mm)
        Versione Bluetooth
        6,0

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        Antenna
        Antenna FM
        Sintonia digitale automatica
        Bande sintonizzatore
        • Mono FM
        • stereo FM
        Stazioni preimpostate
        20
        RDS
        No
        Tipo di antenna
        Telescopica/o

      • Funzioni utili

        Tipo display
        LCD
        Colore retroilluminazione
        Bianco
        Spegnimento automatico

      • Assorbimento

        Tipo di batteria
        LR14
        Tensione della batteria
        1.5  V
        Tensione di rete
        100 V-240 V, 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        <0,8 W (display con orologio attivo)
        Numero di batterie
        6*
        Tipo alimentazione
        CA; batterie*

      • Accessori

        Guida rapida
        Cavo alimentazione
        Garanzia
        • Foglio di garanzia
        • Scheda di sicurezza

      • Design

        Colore
        Nero

      • Dimensioni

        Spessore imballo
        159  mm
        Profondità prodotto
        245  mm
        Peso incluso imballaggio
        2,2  Kg
        Altezza imballo
        278  mm
        Larghezza imballo
        370  mm
        Larghezza prodotto
        285  mm
        Altezza prodotto
        125  mm
        Peso del prodotto
        1,35  Kg

      • Riproduzione audio

        tecnologia piastra a cassette
        Meccanica
        Modalità riproduzione dischi
        • Avanzamento/Indietro veloce
        • Ricerca brano successivo/precedente
        • Funzioni shuffle/program/repeat
        Supporti di riproduzione
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Numero piastre
        1
        Modalità USB diretta
        • Play/Pause
        • Previous/Next
        • Indietro veloce/Avanzamento veloce
        • Stop
        • Ripetizione
        • Avvia la riproduzione casuale
        • Program Play
        Tipo caricatore
        Superiore
        brani programmabili
        20
        Modalità Bluetooth
        • Play/Pause
        • Previous/Next

      • Compatibilità

        Controllo app smartphone/tablet
        No

      • Sostenibilità

        Rivestimento in plastica
        contiene l'85% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato GRS (ABS) TE-00132492

      Badge-D2C

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      • Questo prodotto è dotato di un vano per le batterie, ma non sono incluse. Batterie da acquistare separatamente.
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