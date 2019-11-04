Suono nitido e preciso. Driver full-range da 1,75"

Dalla musica classica a quella elettronica. Solo perché questo altoparlante ha un aspetto jazzistico non significa che sia adatto solo per ascoltare musica jazz. Qualunque genere tu voglia ascoltare, il driver full-range da 1,75" ti offrirà un audio nitido e chiaro. Grazie al diffusore passivo, i bassi risultano più potenti, offrendoti toni gradevoli anche nel registro basso.