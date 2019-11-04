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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAVS300/00

Moderno dal gusto retrò

Riproduci i contenuti multimediali secondo le tue preferenze. Questo altoparlante Bluetooth offre un audio portatile in un design dal gusto retrò. 10 ore di riproduzione, audio nitido e ingresso ausiliario per il collegamento a qualsiasi sorgente. I dettagli autentici degli anni '50 in legno e ottone aggiungono una magia senza tempo al dispositivo.

Vedi tutti i vantaggi

Moderno dal gusto retrò

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 4 W

  • 10 ore di riproduzione

Struttura vintage in legno. Dettagli stile anni ‘50

Questo altoparlante Bluetooth in stile retrò sembra appena uscito dagli anni '50. La struttura vintage in legno. La manopola per il controllo del volume e la griglia dell'altoparlante color ottone. Dettagli di un passato in cui il jazz era all’avanguardia e il rock and roll cominciava a muovere i primi passi.

10 ore di riproduzione

La batteria garantisce 10 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 4 ore ed è semplice, grazie al cavo micro USB incluso. Basta premere il pulsante Bluetooth e l’altoparlante è pronto per l'associazione con il tuo dispositivo Bluetooth.

Suono nitido e preciso. Driver full-range da 1,75"

Dalla musica classica a quella elettronica. Solo perché questo altoparlante ha un aspetto jazzistico non significa che sia adatto solo per ascoltare musica jazz. Qualunque genere tu voglia ascoltare, il driver full-range da 1,75" ti offrirà un audio nitido e chiaro. Grazie al diffusore passivo, i bassi risultano più potenti, offrendoti toni gradevoli anche nel registro basso.

Specifiche tecniche

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