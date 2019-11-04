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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAVS300/00
Moderno dal gusto retrò
Riproduci i contenuti multimediali secondo le tue preferenze. Questo altoparlante Bluetooth offre un audio portatile in un design dal gusto retrò. 10 ore di riproduzione, audio nitido e ingresso ausiliario per il collegamento a qualsiasi sorgente. I dettagli autentici degli anni '50 in legno e ottone aggiungono una magia senza tempo al dispositivo.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 4 W
10 ore di riproduzione
Questo altoparlante Bluetooth in stile retrò sembra appena uscito dagli anni '50. La struttura vintage in legno. La manopola per il controllo del volume e la griglia dell'altoparlante color ottone. Dettagli di un passato in cui il jazz era all’avanguardia e il rock and roll cominciava a muovere i primi passi.
La batteria garantisce 10 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 4 ore ed è semplice, grazie al cavo micro USB incluso. Basta premere il pulsante Bluetooth e l’altoparlante è pronto per l'associazione con il tuo dispositivo Bluetooth.
Dalla musica classica a quella elettronica. Solo perché questo altoparlante ha un aspetto jazzistico non significa che sia adatto solo per ascoltare musica jazz. Qualunque genere tu voglia ascoltare, il driver full-range da 1,75" ti offrirà un audio nitido e chiaro. Grazie al diffusore passivo, i bassi risultano più potenti, offrendoti toni gradevoli anche nel registro basso.
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