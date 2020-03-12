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Fuori produzione

Cuffie wireless

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Create per te
Ascolta la tua musica in tutta comodità. Queste cuffie auricolari offrono libertà wireless e un design compatto dalla vestibilità sicura. Con la custodia di ricarica compatta che si inserisce perfettamente in tasche e borse, avrai fino a 12 ore di autonomia di riproduzione.
Vedi tutti i vantaggi

Create per te

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Bluetooth®

  • Nero

Fino a 12 ore di riproduzione con la custodia di ricarica

Con un'unica ricarica, avrai fino a tre ore di autonomia di riproduzione. Con la custodia completamente carica, avrai altre 9 ore di autonomia con più ricariche. Basta reinserire le cuffie nella custodia ogni volta che devono essere ricaricate. Una ricarica completa richiede 2 ore.

Auricolari di forma piccola.

Puoi ascoltare la tua musica nel massimo comfort grazie al design comodo e leggero degli auricolari.

Driver acustici al neodimio da 6 mm. Audio eccellente, bassi potenti

I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.8

su 5

11

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Pro

comode pratiche lunga durata

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Cuffie wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Cuffie wireless

30/12/2019

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo

Pro

calzata e semplicità uso

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Cuffie wireless

Sì, consiglio questo prodotto

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19/07/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

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