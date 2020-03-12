Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Nero
Con un'unica ricarica, avrai fino a tre ore di autonomia di riproduzione. Con la custodia completamente carica, avrai altre 9 ore di autonomia con più ricariche. Basta reinserire le cuffie nella custodia ogni volta che devono essere ricaricate. Una ricarica completa richiede 2 ore.
Puoi ascoltare la tua musica nel massimo comfort grazie al design comodo e leggero degli auricolari.
I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.
3.8
su 5
11
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Pro
comode pratiche lunga durata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Cuffie wireless
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Carbot
30/12/2019
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo
Pro
calzata e semplicità uso
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Cuffie wireless
Sì, consiglio questo prodotto
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Jan F
19/07/2020
Nederland
Compratore verificato
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
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