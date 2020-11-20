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Fuori produzione

Cuffie

TAUE100BK/00

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Suoni bassi
Con prestazioni dei bassi migliorate, queste cuffie in ear portano comodamente musica di qualità nelle tue orecchie.
Vedi tutti i vantaggi

per un'eccellente resa sonora

Suoni bassi

  • Audio ricco di dettagli

  • Vestibilità confortevole

I driver al neodimio offrono un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per bassi ricchi e un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per bassi ricchi e un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm di qualità, con magnete al neodimio per bassi ricchi e un audio nitido.

Il design ergonomico si adatta perfettamente al canale auricolare

0

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Pro

Qualité de son, confort, basses

Contro

Aucun

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUE100WT Casque

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUE100WT Casque

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Pro

Muy buen sonido

Contro

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUE100BK Auriculares

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUE100BK Auriculares

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee