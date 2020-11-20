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Fuori produzione
Audio ricco di dettagli
Vestibilità confortevole
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
Driver dell'altoparlante da 14,2 mm di qualità, con magnete al neodimio per bassi ricchi e un audio nitido.
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5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Pro
Qualité de son, confort, basses
Contro
Aucun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUE100WT Casque
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUE100WT Casque
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Pro
Muy buen sonido
Contro
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUE100BK Auriculares
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUE100BK Auriculares