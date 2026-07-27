Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAT5506BK/00
Cancellazione del rumore Pro
Due microfoni per chiamate nitide
Custodia di ricarica wireless
Protezione dall'acqua IPX5
Oltre ad avere un aspetto eccezionale, queste cuffie True Wireless ti aiutano a restare sempre concentrato. La cancellazione del rumore avanzata esclude i rumori indesiderati, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante. Attiva la modalità vocale potenziata sull'app Philips Headphones per parlare con le persone intorno a te senza rimuovere le cuffie.
Per strada. In treno. Al parco o in palestra. Ovunque tu sia, i driver da 10 mm ti assicurano un audio eccezionale per ogni brano, playlist e non solo. Se rimuovi un auricolare, la musica viene messa in pausa. Reinseriscilo e la musica riprenderà.
Con due microfoni che catturano alla perfezione la tua voce, il tuo interlocutore ti sentirà in modo nitido. Puoi raddoppiare il tempo di conversazione utilizzando un auricolare mentre l'altro si ricarica. Il microfono viene assegnato automaticamente all'auricolare in uso e passi da un auricolare all'altro quando la batteria dell'auricolare corrente si scarica.
Recensioni