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Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT5506BK/00

La tua vita, le tue attività, la tua musica
Queste eleganti cuffie True Wireless sono ideali sia per la musica sia per le chiamate. La tecnologia di cancellazione del rumore Pro esclude i rumori di fondo per consentirti di ascoltare l'audio all'aperto o in viaggio. Sono comode e sicure, e il look metallizzato aggiunge un tocco di stile.
Vedi tutti i vantaggi

La tua vita, le tue attività, la tua musica

  • Cancellazione del rumore Pro

  • Due microfoni per chiamate nitide

  • Custodia di ricarica wireless

  • Protezione dall'acqua IPX5

Design elegante con cancellazione del rumore Pro

Design elegante con cancellazione del rumore Pro

Oltre ad avere un aspetto eccezionale, queste cuffie True Wireless ti aiutano a restare sempre concentrato. La cancellazione del rumore avanzata esclude i rumori indesiderati, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante. Attiva la modalità vocale potenziata sull'app Philips Headphones per parlare con le persone intorno a te senza rimuovere le cuffie.

Driver al neodimio da 10 mm per un audio eccezionale

Driver al neodimio da 10 mm per un audio eccezionale

Per strada. In treno. Al parco o in palestra. Ovunque tu sia, i driver da 10 mm ti assicurano un audio eccezionale per ogni brano, playlist e non solo. Se rimuovi un auricolare, la musica viene messa in pausa. Reinseriscilo e la musica riprenderà.

Chiamate nitide con un solo auricolare o con entrambi

Chiamate nitide con un solo auricolare o con entrambi

Con due microfoni che catturano alla perfezione la tua voce, il tuo interlocutore ti sentirà in modo nitido. Puoi raddoppiare il tempo di conversazione utilizzando un auricolare mentre l'altro si ricarica. Il microfono viene assegnato automaticamente all'auricolare in uso e passi da un auricolare all'altro quando la batteria dell'auricolare corrente si scarica.

Specifiche tecniche

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