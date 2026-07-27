La tua vita, le tue attività, la tua musica

Queste eleganti cuffie True Wireless sono ideali sia per la musica sia per le chiamate. La tecnologia di cancellazione del rumore Pro esclude i rumori di fondo per consentirti di ascoltare l'audio all'aperto o in viaggio. Sono comode e sicure, e il look metallizzato aggiunge un tocco di stile.