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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAST702BK/00
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Cuffie in ear
6+18 ore di riproduzione
Vestibilità garantita
I cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre misure assicurano un'aderenza ottimale. Le alette flessibili si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. Non importa con quanta intensità ti alleni: queste cuffie sportive restano sempre al loro posto.
Non importa con quanta intensità ti alleni: queste cuffie restano sempre al loro posto. Le alette flessibili si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre misure, dalla small alla large, ti consentono di trovare la vestibilità più adatta a te.
I pulsanti di facile utilizzo consentono di mettere in pausa la playlist e di rispondere alle chiamate senza toccare lo smartphone. Le cuffie sono pronte per l'associazione appena viene attivato il Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, le cuffie ricordano l'ultimo dispositivo a cui sono state associate.
3.4
su 5
9
Recensioni
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Pro
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Contro
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Pro
Tar bort äckel-päckel
Contro
Nej
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
I risultati effettivi possono variare