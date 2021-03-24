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  • Liberati dei cavi.
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Fuori produzione

7000 seriesCuffia wireless

TAST702BK/00

3.4
| (9) Recensioni
Liberati dei cavi.
Queste cuffie sportive in ear wireless sono pensate per gli allenamenti più intensi. La resistenza agli schizzi IPX5 e la tecnologia di pulizia UV ti consentono di restare fresco anche quando ti impegni al massimo. Con la custodia di ricarica portatile, avrai fino a 24 ore di autonomia di riproduzione.
Vedi tutti i vantaggi

Allenati in libertà.

Liberati dei cavi.

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • 6+18 ore di riproduzione

  • Vestibilità garantita

Morbide alette gomma. Sicure e comode

I cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre misure assicurano un'aderenza ottimale. Le alette flessibili si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. Non importa con quanta intensità ti alleni: queste cuffie sportive restano sempre al loro posto.

Vestibilità perfetta e isolamento acustico passivo ottimale

Non importa con quanta intensità ti alleni: queste cuffie restano sempre al loro posto. Le alette flessibili si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre misure, dalla small alla large, ti consentono di trovare la vestibilità più adatta a te.

Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth

I pulsanti di facile utilizzo consentono di mettere in pausa la playlist e di rispondere alle chiamate senza toccare lo smartphone. Le cuffie sono pronte per l'associazione appena viene attivato il Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, le cuffie ricordano l'ultimo dispositivo a cui sono state associate.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

9

Recensioni

3

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Pro

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Contro

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Pro

Tar bort äckel-päckel

Contro

Nej

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

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