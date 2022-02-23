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Fuori produzione
TAR3205/12
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Il sintonizzatore FM offre una ricezione chiara ed è possibile impostare fino a 10 preselezioni per le tue stazioni preferite. Il display mostra l'ora in modo chiaro.
Addormentati con la tua stazione preferita in sottofondo. È possibile impostare la funzione di spegnimento automatico per riprodurre la radio fino a 2 ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la radio si spegne.
La funzione di sveglia a due modalità ti consente di impostare due diversi allarmi. La funzione di sveglia dolce emette una suoneria di intensità graduale, assicurandoti un risveglio soft.
3.1
su 5
42
Recensioni
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Compratore verificato
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Pro
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Contro
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Clock Radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Clock Radio
FVMA
05/07/2023
España
Compratore verificato
Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba
Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.
Pro
Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador
Jovipalo
01/08/2022
España
Cumple su funcion
Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto
Pro
De momento todo
Contro
De momento nada
Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador
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