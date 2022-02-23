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Fuori produzione

Radiosveglia

TAR3205/12

3.1
| (42) Recensioni
Svegliati pronto a entrare in attività
Massima semplicità con questa radiosveglia FM digitale. Navigare tra le stazioni è facilissimo grazie alle numerose stazioni preimpostate, inoltre puoi impostare la sveglia in modo da svegliarti con il volume della radio che aumenta delicatamente. Vuoi dormire più a lungo? Allunga il braccio e premi il pulsante snooze.
Vedi tutti i vantaggi

Svegliati pronto a entrare in attività

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

Radio FM digitale

Il sintonizzatore FM offre una ricezione chiara ed è possibile impostare fino a 10 preselezioni per le tue stazioni preferite. Il display mostra l'ora in modo chiaro.

Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalle tue stazioni preferite

Addormentati con la tua stazione preferita in sottofondo. È possibile impostare la funzione di spegnimento automatico per riprodurre la radio fino a 2 ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la radio si spegne.

Sveglia a due modalità. Due sveglie in una sola radio

La funzione di sveglia a due modalità ti consente di impostare due diversi allarmi. La funzione di sveglia dolce emette una suoneria di intensità graduale, assicurandoti un risveglio soft.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

42

Recensioni

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Pro

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Contro

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Clock Radio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Clock Radio

05/07/2023

España

España

Compratore verificato

Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba

Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.

Pro

Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador

01/08/2022

España

España

Cumple su funcion

Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto

Pro

De momento todo

Contro

De momento nada

Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador

Questa revisione è stata effettuata per TAR3205 Radiodespertador

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