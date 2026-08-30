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Fuori produzione
TAR1609/00
Radio, torcia e fonte di alimentazione di riserva affidabili
Con questa fantastica radio con torcia compatta, sei pronto a tutto. L'antenna estensibile riceve le stazioni radio AM e FM, mentre la potente torcia illumina il cammino. È presente anche un allarme SOS per le emergenze. Ricarica tramite cavo, energia solare o manovella.
Radio compatta e portatile
Sintonizzazione analogica FM/AM
Batteria agli ioni di litio integrata
Torcia SOS
Questa pratica radio portatile è la compagna perfetta per le lunghe giornate fuori casa. Ricevi segnali radio nitidi, ricarica altri dispositivi e illumina il cammino con la potente torcia. In caso di emergenza, puoi persino emettere un forte segnale audio di allarme SOS accompagnato da una luce lampeggiante.
Questa pratica radio non ti deluderà. Ricaricala con il cavo USB-C incluso per ottenere fino a 32 ore di ascolto della radio a un volume moderato.
Non rimanere mai senza energia! Avrai sempre una carica di riserva grazie ai pannelli solari sulla parte superiore della radio o azionando la manovella integrata. La radio funziona anche con 3 batterie AAA (non incluse). Una porta USB-A consente di utilizzare la radio per ricaricare gli altri dispositivi in caso di emergenza.
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