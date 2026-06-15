Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Radio compatta e portatile
Sintonizzazione analogica FM/AM
Batteria agli ioni di litio integrata
Torcia SOS
Questa pratica radio portatile è la compagna ideale per tue lunghe giornate all'aperto. Rileva segnali radio chiari, carica altri dispositivi e illumina la strada da percorrere con la torcia. In caso di emergenza, è anche possibile emettere un forte segnale acustico di SOS con una luce lampeggiante.
Questa pratica radio non ti deluderà mai. Ricaricala con il cavo USB-C in dotazione per un massimo di 32 ore di riproduzione a un volume ragionevole.
Grazie ai pannelli solari sulla parte superiore della radio o alla manovella integrata, non rimarrai mai a corto di batteria perché avrai sempre a disposizione una fonte di alimentazione di riserva. La radio supporta anche 3 batterie AAA (non incluse). La porta USB-C ti consente di utilizzare la radio per ricaricare altri dispositivi in caso di emergenza.
4.3
su 5
14
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Questa revisione è stata effettuata per TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Questa revisione è stata effettuata per TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Compratore verificato
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Questa revisione è stata effettuata per TAR1609 Portable radio with torch
Questa revisione è stata effettuata per TAR1609 Portable radio with torch
LN06400
02/06/2025
France
un vrai couteau suisse
produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore
Questa revisione è stata effettuata per TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Questa revisione è stata effettuata per TAR1609 Radio portable avec lampe torche