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Fuori produzione

Radio portatile con torcia

TAR1609/00

Radio, torcia e fonte di alimentazione di riserva affidabili

Con questa fantastica radio con torcia compatta, sei pronto a tutto. L'antenna estensibile riceve le stazioni radio AM e FM, mentre la potente torcia illumina il cammino. È presente anche un allarme SOS per le emergenze. Ricarica tramite cavo, energia solare o manovella.

Vedi tutti i vantaggi

Radio, torcia e fonte di alimentazione di riserva affidabili

  • Radio compatta e portatile

  • Sintonizzazione analogica FM/AM

  • Batteria agli ioni di litio integrata

  • Torcia SOS

Radio compatta e portatile con torcia

Radio compatta e portatile con torcia

Questa pratica radio portatile è la compagna perfetta per le lunghe giornate fuori casa. Ricevi segnali radio nitidi, ricarica altri dispositivi e illumina il cammino con la potente torcia. In caso di emergenza, puoi persino emettere un forte segnale audio di allarme SOS accompagnato da una luce lampeggiante.

Batteria agli ioni di litio integrata. Ricarica tramite USB-C

Batteria agli ioni di litio integrata. Ricarica tramite USB-C

Questa pratica radio non ti deluderà. Ricaricala con il cavo USB-C incluso per ottenere fino a 32 ore di ascolto della radio a un volume moderato.

Alimentazione di riserva tramite energia solare o manovella

Alimentazione di riserva tramite energia solare o manovella

Non rimanere mai senza energia! Avrai sempre una carica di riserva grazie ai pannelli solari sulla parte superiore della radio o azionando la manovella integrata. La radio funziona anche con 3 batterie AAA (non incluse). Una porta USB-A consente di utilizzare la radio per ricaricare gli altri dispositivi in caso di emergenza.

Specifiche tecniche

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