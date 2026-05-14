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TAR1509/00
FM/AM
Sintonizzazione analogica
Funzionamento a batteria
Con questa radio FM/AM super portatile scoprirai un audio nitido e cristallino per tutti i tuoi brani preferiti. La sintonizzazione analogica consente di trovare facilmente le stazioni preferite, mentre la lunga antenna telescopica ti permette di usufruire della migliore ricezione possibile, ovunque ti trovi.
Due rotelline consentono di sintonizzare la radio e controllare il volume; inoltre, è dotata di un pratico interruttore laterale per passare dalla banda FM a quella AM. L'ampio pannello di sintonizzazione ti permette di vedere facilmente la frequenza corrente, mentre la spia LED si accende quando il segnale è forte.
Questa radio analogica è abbastanza piccola da poter essere riposta in tasca, oppure puoi appenderla al polso grazie al cordino incluso. L'audio è alimentato da 2 batterie AAA e la radio è dotata di una porta per cuffie per un'esperienza di ascolto privato: l'ideale per quando vuoi ascoltare le notizie sportive mentre fai shopping!
3.8
su 5
4
Recensioni
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Pro
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Contro
No incluye auriculares ni pilas
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Sì, consiglio questo prodotto
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Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Pro
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Contro
En principio nada
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Questa revisione è stata effettuata per TAR1509 Radio FM/AM portátil
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