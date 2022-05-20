Avevo bisogno di cuffie che mi permettessero di ascoltare la musica preferita e di potermi immergere nelle mie serie tv preferite durante i miei viaggi in aereo. Ho deciso di acquistare queste cuffie con Anc! Devo dire che sono superlative!!! Ho viaggiato in aereo isolandomi perfettamente da ogni rumore fastidioso!! Che dire della qualità audio: semplicemente eccezionale! Le ho utilizzate anche nel traffico cittadino e con la modalità di avviso potevo ascoltare cio' che mi succedeva intorno per poi tornare ad ascoltare i miei brani preferiti isolandomi da ogni rumore esterno e godendo di tutti i dettagli sonori con una ricchezza ed una potenza incredibile! Audio in alta definizione, batteria duratura e comodità sono senza paragoni! I comandi touch sono una chicca da non sottovalutare! consigliatissime!!!