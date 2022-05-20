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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie over ear
Queste cuffie sono le compagne perfette per qualsiasi viaggio. Una singola ricarica richiede solo 2 ore e assicura 30 ore di riproduzione (o di conversazione) con funzione ANC disattivata e 25 ore con funzione ANC attivata. Due livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick Charge, offrono 2 o 6 ore di autonomia extra.
Lascia il mondo fuori con la funzione di cancellazione attiva del rumore. Con il semplice tocco di un pulsante puoi isolarti dai rumori esterni, sia che si tratti di un treno o del brusio in ufficio. Se sei in giro, puoi ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire i rumori circostanti grazie alla modalità di avviso.
Dalle playlist ai podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati offrono bassi profondi e frequenze midrange nitide. I morbidi cuscinetti auricolari coprono l'intero orecchio, creando un perfetto isolamento passivo dal rumore esterno. L'archetto è leggero, facilmente regolabile e liscio: nessun rischio che le cuffie si impiglino tra i capelli.
4.1
su 5
189
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
RedBeard98
20/05/2022
Italia
ANC Spettacolare, superiore a over ear Sony
Come da titolo la featurette che mi ha colpito di più è la cancellazione attiva del rumore, annulla un buono 80%. La qualità audio sia bt che wired è ottima, provate su PC Windows 11 (solo wired), smartphone Android e TV Samsung. La batteria dura davvero molto e la ricarica se utilizzate il trasformatore del telefono è abbastanza veloce. Le cuffie sono comode e molto regolabili, chiaramente d'estate dopo un pò sudano le orecchie (abito in Sicilia). L'unico difetto che gli trovo è il sistema di attivazione/disattivazione anc, fin troppo sensibile. Complimenti a Philips
Pro
ANC, AUDIO, BATTERIA
Contro
COMANDI SENSIBILI
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH805BK Cuffie sovrauricolari wireless ad alta risoluzione
Sì, consiglio questo prodotto
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Ricky81
09/01/2021
Italia
PROPRIO QUELLO CHE CERCAVO! CONSIGLIATISSIME!!!
Avevo bisogno di cuffie che mi permettessero di ascoltare la musica preferita e di potermi immergere nelle mie serie tv preferite durante i miei viaggi in aereo. Ho deciso di acquistare queste cuffie con Anc! Devo dire che sono superlative!!! Ho viaggiato in aereo isolandomi perfettamente da ogni rumore fastidioso!! Che dire della qualità audio: semplicemente eccezionale! Le ho utilizzate anche nel traffico cittadino e con la modalità di avviso potevo ascoltare cio' che mi succedeva intorno per poi tornare ad ascoltare i miei brani preferiti isolandomi da ogni rumore esterno e godendo di tutti i dettagli sonori con una ricchezza ed una potenza incredibile! Audio in alta definizione, batteria duratura e comodità sono senza paragoni! I comandi touch sono una chicca da non sottovalutare! consigliatissime!!!
Pro
ANC, QUALITÀ AUDIO, COMODITÀ, COMANDI TATTILI
Contro
NESSUNO
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH805BK Cuffie sovrauricolari wireless ad alta risoluzione
Sì, consiglio questo prodotto
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Rick81
09/01/2021
Italia
PROPRIO QUELLO CHE CERCAVO!!! CONSIGLIATISSIME!
Avevo bisogno di cuffie che mi permettessero di ascoltare la musica preferita e di potermi immergere nelle mie serie tv preferite durante i miei viaggi in aereo, ho deciso di acquistare queste cuffie con Anc! Devo dire che sono superlative!!! Ho viaggiato in aereo isolandomi perfettamente da ogni rumore fastidioso!! Che dire della qualità audio: semplicemente eccezionale! Le ho utilizzate anche nel traffico cittadino e con la modalità di avviso potevo ascoltare cio' che mi succedeva intorno per poi tornare ad ascolare i miei brani preferiti isolandomi da ogni rumore esterno e godendo di tutti i dettagli sonori con una ricchezza ed una potenza incredibile! Audio in alta definizione, batteria duratura e comodità sono senza paragoni! I comandi touch sono una chicca da non sottovalutare! consigliatissime!!!
Pro
Qualità audio, Anc, comodità, comandi tattili
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH805BK Cuffie sovrauricolari wireless ad alta risoluzione
Sì, consiglio questo prodotto
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I risultati effettivi possono variare