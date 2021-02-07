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  • Design sottile. 30 ore di riproduzione
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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Design sottile. 30 ore di riproduzione
Qualunque cosa tu abbia in programma per la settimana, queste cuffie over ear wireless rendono il tuo tragitto casa-lavoro più piacevole grazie all'audio bilanciato ricco di dettagli e fino a 30 ore di riproduzione. Se non ti basta, la ricarica rapida ti offre da 2 a 6 ore di autonomia aggiuntiva
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie wireless con audio ad alta risoluzione

Design sottile. 30 ore di riproduzione

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie over ear

Per ogni viaggio, 30 ore di riproduzione.

Settimana dopo settimana, queste cuffie sono perfette per i pendolari più esigenti. Una singola ricarica richiede solo 1 ora e mezza e offre 30 ore di autonomia di riproduzione o conversazione. Due livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick Charge, assicurano da 2 a 6 ore extra di autonomia. In questo modo potrai continuare ad ascoltare musica dal lunedì al venerdì e non solo.

Audio dettagliato. Bassi potenti

Driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati per bassi profondi e frequenze midrange nitide

Design flessibile

Queste cuffie wireless sono dotate di morbidi cuscinetti che si ripiegano in due configurazioni. Puoi piegarli in posizione piatta per riporre le cuffie nel cassetto dell'ufficio, oppure piegarli verso l'interno in posizione piatta e compatta affinché entrino in tasche e borse.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.6

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Compratore verificato

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Pro

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Pro

Son super

Contro

Volume pourrait être un peu plus fort

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Pro

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Contro

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Sì, consiglio questo prodotto

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