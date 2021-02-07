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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie over ear
Settimana dopo settimana, queste cuffie sono perfette per i pendolari più esigenti. Una singola ricarica richiede solo 1 ora e mezza e offre 30 ore di autonomia di riproduzione o conversazione. Due livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick Charge, assicurano da 2 a 6 ore extra di autonomia. In questo modo potrai continuare ad ascoltare musica dal lunedì al venerdì e non solo.
Driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati per bassi profondi e frequenze midrange nitide
Queste cuffie wireless sono dotate di morbidi cuscinetti che si ripiegano in due configurazioni. Puoi piegarli in posizione piatta per riporre le cuffie nel cassetto dell'ufficio, oppure piegarli verso l'interno in posizione piatta e compatta affinché entrino in tasche e borse.
4.6
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
paze11
07/02/2021
Portugal
Compratore verificato
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Pro
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Pro
Son super
Contro
Volume pourrait être un peu plus fort
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Pro
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Contro
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
I risultati effettivi possono variare