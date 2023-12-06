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  • Look elegante, audio ricco di sfumature.
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Sistema musicale micro

TAM4505/12

4
| (42) Recensioni
Look elegante, audio ricco di sfumature.
Questo sistema micro dal look classico garantisce un'esperienza d'ascolto domestico più ricca: radio DAB+/FM digitale cristallina, musica e podcast in streaming e CD, il tutto con un audio ricco da 60 W. È possibile collegare altre sorgenti tramite USB o ingresso audio.
Vedi tutti i vantaggi

Look elegante, audio ricco di sfumature.

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM

  • Porta USB per la ricarica

  • 60 W, ingresso audio

Tutta la tua musica

Questo elegante sistema micro consente di riprodurre in streaming playlist, riprodurre CD e ascoltare le radio DAB+ e FM. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preselezioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.

Altoparlanti bass reflex. Toni bassi più intensi

Questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio nitido e bassi ottimali, grazie alla combinazione di woofer, tweeter e porte bass reflex. La potenza massima in uscita di 60 W offre un audio potente in qualsiasi stanza. Perfetti in salotto o in un soggiorno open space.

Design classico

L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

42

Recensioni

06/12/2023

Italia

Italia

Il prodotto dispone nel complesso funzioni basiche

Secondo il mio punto di vista e` un ottimo prodotto, che nell'insieme rende basilmente appagante tutte le sue funzioni, d'altronde stiamo parlando di micro HiFi !

Pro

Completo sulle funzioni

Contro

Implementazione streaming

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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16/11/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Mini stereo phlips

Ottimo, audio, funzionalità, ricezione, la possibilita di controllarlo dal telecomando sono sodfisfatto ma migliorate il bluetooth e inserite la possibilità dell'assistente google connesdione wifi.

Pro

Niente

Contro

Connessione internet wifi per assistente google

Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Sistema musicale micro

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07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Pro

Plenty of features

Contro

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Micro Music System

Sì, consiglio questo prodotto

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