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Garanzia di 2 anni
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
Porta USB per la ricarica
60 W, ingresso audio
Questo elegante sistema micro consente di riprodurre in streaming playlist, riprodurre CD e ascoltare le radio DAB+ e FM. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preselezioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.
Questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio nitido e bassi ottimali, grazie alla combinazione di woofer, tweeter e porte bass reflex. La potenza massima in uscita di 60 W offre un audio potente in qualsiasi stanza. Perfetti in salotto o in un soggiorno open space.
L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente.
4.0
su 5
42
Recensioni
06/12/2023
Italia
Il prodotto dispone nel complesso funzioni basiche
Secondo il mio punto di vista e` un ottimo prodotto, che nell'insieme rende basilmente appagante tutte le sue funzioni, d'altronde stiamo parlando di micro HiFi !
Pro
Completo sulle funzioni
Contro
Implementazione streaming
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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Barbas18
16/11/2022
Italia
Compratore verificato
Mini stereo phlips
Ottimo, audio, funzionalità, ricezione, la possibilita di controllarlo dal telecomando sono sodfisfatto ma migliorate il bluetooth e inserite la possibilità dell'assistente google connesdione wifi.
Pro
Niente
Contro
Connessione internet wifi per assistente google
Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Sistema musicale micro
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Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Compratore verificato
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Pro
Plenty of features
Contro
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Micro Music System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM4505 Micro Music System