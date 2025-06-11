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Altoparlanti Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, ingresso audio
Scopri un audio stereo eccezionalmente nitido con bassi profondi, grazie agli altoparlanti da scaffale che sfruttano al massimo la potenza in uscita da 20 W (RMS) del sistema, i woofer da 3" e le porte Bass Reflex. Il controllo audio digitale ti consente di scegliere tra stili di audio predefiniti: dalla musica ai programmi radiofonici, otterrai sempre il migliore audio possibile per ciò che ascolti.
Musica, podcast, notizie, serie tv, sport: l'elenco è infinito! Riproduci in streaming tramite Bluetooth, sintonizzarti sulla radio DAB+/FM o collegati ad altre sorgenti, come unità flash tramite USB o giradischi tramite ingresso audio. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preimpostazioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.
Bluetooth LE Audio e il codec LC3 sono supportati per offrirti un audio decisamente migliore durante lo streaming. È supportato anche Auracast, in modo da poter riprodurre in streaming da un dispositivo smart compatibile al microsistema e ad altri altoparlanti dotati di Auracast.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Pro
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Contro
nothing
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM3505M2 Micro Music System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Pro
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Contro
Keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Questa revisione è stata effettuata per TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Questa revisione è stata effettuata per TAM3505M2 Mini Stereoanlage