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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAM3205M2/12
Altoparlanti Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, ingresso audio
Scopri un audio stereo eccezionalmente nitido con bassi profondi, grazie agli altoparlanti da scaffale che sfruttano al massimo la potenza in uscita da 20 W (RMS) del sistema, i woofer da 3" e le porte Bass Reflex. Il controllo audio digitale ti consente di scegliere tra stili di audio predefiniti: dalla musica ai programmi radiofonici, otterrai sempre il migliore audio possibile per ciò che ascolti.
Musica, podcast, notizie, serie tv, sport: l'elenco è infinito! Riproduci in streaming tramite Bluetooth, sintonizzarti sulla radio FM o collegati ad altre sorgenti, come unità flash tramite USB o giradischi tramite ingresso audio. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preimpostazioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.
Bluetooth LE Audio e il codec LC3 sono supportati per offrirti un audio decisamente migliore durante lo streaming. È supportato anche Auracast, in modo da poter riprodurre in streaming da un dispositivo smart compatibile al microsistema e ad altri altoparlanti dotati di Auracast.
3.8
su 5
9
Recensioni
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Questa revisione è stata effettuata per TAM3205M2 Microchaîne
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Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Questa revisione è stata effettuata per TAM3205M2 Sistema micro de música
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Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Pro
Goed geluid
Questa revisione è stata effettuata per TAM3205M2 Micromuzieksysteem
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