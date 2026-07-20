Tecnologia a 5 microfoni. Chiamate nitide anche in luoghi rumorosi.

Quando devi fare una chiamata, i microfoni dedicati e l'algoritmo di riduzione del rumore lavorano insieme per captare chiaramente la tua voce e ridurre il rumore di fondo. Anche se ti trovi in una strada trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà cristallina e il tuo interlocutore non sarà distratto da ciò che accade intorno a te.