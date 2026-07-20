Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAH8000EBK/00
Audio naturale e preciso
Batteria sostituibile
Cancellazione del rumore Pro
Fino a 70 ore di riproduzione
I driver da 40 mm rivestiti in seta offrono un audio ricco di dettagli, mentre Dynamic Bass garantisce bassi ricchi e pieni anche a basso volume. Sono supportati i codec LDAC e LC3, così puoi ottenere il massimo dallo streaming ad alta risoluzione e ascoltare con cavo tramite USB-C. Inoltre, puoi attivare l'audio spaziale nella nostra app per un'esperienza di ascolto ancora più coinvolgente.
La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.
Quando devi fare una chiamata, i microfoni dedicati e l'algoritmo di riduzione del rumore lavorano insieme per captare chiaramente la tua voce e ridurre il rumore di fondo. Anche se ti trovi in una strada trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà cristallina e il tuo interlocutore non sarà distratto da ciò che accade intorno a te.
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