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Cuffia wireless

TAH6506BK/00

In ogni momento. Ogni giorno.
Queste cuffie wireless incredibilmente sottili offrono la massima concentrazione. Ovunque ascolti, la cancellazione attiva del rumore ti consente di immergerti nella musica che ami. Anche dedicarti a più attività è semplice: puoi associarle a due dispositivi contemporaneamente.
Vedi tutti i vantaggi

In ogni momento. Ogni giorno.

  • Cancellazione attiva del rumore

  • Sottili e leggere

  • Associazione multipoint

Immergiti nella musica. Cancellazione attiva del rumore

Immergiti nella musica. Cancellazione attiva del rumore

Vuoi attutire i rumori quando sei in viaggio? I microfoni interni nei cuscinetti di queste cuffie wireless over ear filtrano il rumore del motore che non vuoi sentire, così sarai libero di ascoltare i tuoi brani preferiti.

Design sottile over ear. Look inconfondibile

I cuscinetti ovali e la struttura sottile garantiscono uno stile esclusivo. Il design over ear crea una chiusura ermetica che isola passivamente il rumore esterno. I driver da 32 mm offrono bassi profondi e un audio nitido e dettagliato.

Connettività Bluetooth multipoint. Lavora al meglio

Connettività Bluetooth multipoint. Lavora al meglio

Semplifica la tua giornata lavorativa. Queste cuffie wireless possono collegarsi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e passare da un dispositivo all'altro in base alle tue esigenze. Potrai ascoltare la musica dal laptop e rispondere alle chiamate dal telefono.

Specifiche tecniche

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  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.