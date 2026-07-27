Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAH6506BK/00
Cancellazione attiva del rumore
Sottili e leggere
Associazione multipoint
Vuoi attutire i rumori quando sei in viaggio? I microfoni interni nei cuscinetti di queste cuffie wireless over ear filtrano il rumore del motore che non vuoi sentire, così sarai libero di ascoltare i tuoi brani preferiti.
I cuscinetti ovali e la struttura sottile garantiscono uno stile esclusivo. Il design over ear crea una chiusura ermetica che isola passivamente il rumore esterno. I driver da 32 mm offrono bassi profondi e un audio nitido e dettagliato.
Semplifica la tua giornata lavorativa. Queste cuffie wireless possono collegarsi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e passare da un dispositivo all'altro in base alle tue esigenze. Potrai ascoltare la musica dal laptop e rispondere alle chiamate dal telefono.
Recensioni
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.