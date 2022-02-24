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Garanzia di 2 anni
TAE1205BK/00
Driver da 8mm, chiuse sul retro
Vestibilità confortevole
Resistenza a schizzi e sudore IPX4
Isolamento acustico passivo eccellente
Grazie alla classificazione IPX4, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.
Le alette flessibili si adattano all'anatomia dell'orecchio per un comfort garantito e un migliore isolamento acustico passivo. Il tubo acustico ovale e i cuscinetti intercambiabili assicurano un comfort perfetto nell'orecchio. Il cavo piatto delle cuffie è posizionabile comodamente dietro al collo, che tu abbia le cuffie inserite o meno.
Queste cuffie sono dotate di auricolari magnetici che restano uniti e di un cavo piatto che non si aggroviglia. Quando le estrai dalla borsa o dalla tasca, non dovrai più sciogliere i nodi prima di poter ascoltare la tua playlist.
3.7
su 5
3
Recensioni
24/02/2022
Italia
Compratore verificato
ottimi auricolari in-ear
ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.
Pro
Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo
Contro
Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine
Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
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ALEXXx80
24/09/2021
Italia
Compratore verificato
SUONO NITIDO E PULITO
ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
SofkaA
21/10/2024
Italia
Da buttare
Inutili e inutilizzabili se non puoi collegarle al Bluetooth!!!
Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
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