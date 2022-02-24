ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.