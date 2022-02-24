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Cuffie in ear wireless con microfono

TAE1205BK/00

3.7
| (3) Recensioni
Musica senza grovigli
Porta la tua musica sempre con te. Queste cuffie in ear wireless resistenti agli schizzi e al sudore ti offrono un suono eccezionale, il massimo comfort e fino a 7 ore di riproduzione. Quando serve, una ricarica rapida di 15 minuti prolunga l'autonomia di 1 ora.
Vedi tutti i vantaggi

Musica senza grovigli

  • Driver da 8mm, chiuse sul retro

  • Vestibilità confortevole

  • Resistenza a schizzi e sudore IPX4

  • Isolamento acustico passivo eccellente

Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4

Grazie alla classificazione IPX4, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.

Stabili, flessibili e comode

Le alette flessibili si adattano all'anatomia dell'orecchio per un comfort garantito e un migliore isolamento acustico passivo. Il tubo acustico ovale e i cuscinetti intercambiabili assicurano un comfort perfetto nell'orecchio. Il cavo piatto delle cuffie è posizionabile comodamente dietro al collo, che tu abbia le cuffie inserite o meno.

Auricolari magnetici. Cavo piatto che non si aggroviglia

Queste cuffie sono dotate di auricolari magnetici che restano uniti e di un cavo piatto che non si aggroviglia. Quando le estrai dalla borsa o dalla tasca, non dovrai più sciogliere i nodi prima di poter ascoltare la tua playlist.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.7

su 5

3

Recensioni

4
3
2

24/02/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimi auricolari in-ear

ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.

Pro

Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo

Contro

Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine

Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

24/09/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

SUONO NITIDO E PULITO

ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

21/10/2024

Italia

Italia

Da buttare

Inutili e inutilizzabili se non puoi collegarle al Bluetooth!!!

Questa revisione è stata effettuata per TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

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