Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAA6709BK/00
Auricolari open-ear True Wireless
Conduzione aerea
Protezione da polvere/acqua IP55
Fino a 28 ore di riproduzione
Grazie al design open-ear di questi auricolari non hai alcun bisogno di cambiare e ricambiare cuscinetti di dimensioni diverse. Al contrario, i comodi supporti si avvolgono intorno all'orecchio e un inserto in gomma all'estremità di ciascun supporto si aggancia delicatamente alla parte posteriore dell'orecchio per una maggiore sicurezza e un'aderenza infallibile.
Musica, audiolibri, podcast, per l'allenamento: qualsiasi cosa tu stia ascoltando, scoprirai un audio di ottima qualità con bassi profondi! Ciascun cuscinetto si posiziona saldamente sulla curva dell'orecchio esterno, mentre i driver di precisione dirigono il suono nel canale uditivo senza occluderlo completamente, in modo da mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'ascolto.
Cammina nel bosco o corsetta sotto la pioggia? Grazie alla classificazione IP55, questi auricolari open-ear non temono il sudore, l'umidità o la polvere: così non avrai scuse per stare sul divano! Inoltre, per i tuoi allenamenti all'aperto, delle spie apposite ti mantengono sempre ben visibile.
4.0
su 5
1
Recensione
TRILLI
20/03/2025
Italia
Compratore verificato
COMODE FACILE UTILIZZO
COMODE ,finalmente delle cuffie che mi stanno avendo orecchie con condotto piccolo FACILE UTILIZZO, BUON SUONO . NELLE CHIAMATE INVECE IL RICEVENTE AVVERTE VOCE NON FLUIDA,A TRATTI BASSI E ALTI E A VOLTE UN PO' DI ECO
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAA6709BK Cuffie sportive open ear True Wireless
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAA6709BK Cuffie sportive open ear True Wireless