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6000 seriesCuffie sportive open ear True Wireless

TAA6709BK/00

4
| (1) Recensione
Sintonizza le orecchie e trova il tuo ritmo.
Punta all'obiettivo in compagnia degli auricolari open-ear True Wireless, in grado di adattarsi perfettamente al tuo orecchio! Il supporto morbido e flessibile mantiene gli auricolari in posizione così da poterti muovere liberamente, mentre il design open-ear ti consente di ascoltare la tua musica preferita, senza perdere la consapevolezza dell'ambiente circostante.
Vedi tutti i vantaggi

Sintonizza le orecchie e trova il tuo ritmo.

  • Auricolari open-ear True Wireless

  • Conduzione aerea

  • Protezione da polvere/acqua IP55

  • Fino a 28 ore di riproduzione

Auricolari open-ear True Wireless. Immergiti nel tuo mondo musicale e senti il ritmo.

Auricolari open-ear True Wireless. Immergiti nel tuo mondo musicale e senti il ritmo.

Grazie al design open-ear di questi auricolari non hai alcun bisogno di cambiare e ricambiare cuscinetti di dimensioni diverse. Al contrario, i comodi supporti si avvolgono intorno all'orecchio e un inserto in gomma all'estremità di ciascun supporto si aggancia delicatamente alla parte posteriore dell'orecchio per una maggiore sicurezza e un'aderenza infallibile.

Conduzione aerea. Nient'altro che musica nel tuo canale uditivo.

Conduzione aerea. Nient'altro che musica nel tuo canale uditivo.

Musica, audiolibri, podcast, per l'allenamento: qualsiasi cosa tu stia ascoltando, scoprirai un audio di ottima qualità con bassi profondi! Ciascun cuscinetto si posiziona saldamente sulla curva dell'orecchio esterno, mentre i driver di precisione dirigono il suono nel canale uditivo senza occluderlo completamente, in modo da mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'ascolto.

Vai ovunque. Resistenza all'acqua e alla polvere IP55.

Vai ovunque. Resistenza all'acqua e alla polvere IP55.

Cammina nel bosco o corsetta sotto la pioggia? Grazie alla classificazione IP55, questi auricolari open-ear non temono il sudore, l'umidità o la polvere: così non avrai scuse per stare sul divano! Inoltre, per i tuoi allenamenti all'aperto, delle spie apposite ti mantengono sempre ben visibile.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

5
3
2
1

20/03/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

COMODE FACILE UTILIZZO

COMODE ,finalmente delle cuffie che mi stanno avendo orecchie con condotto piccolo FACILE UTILIZZO, BUON SUONO . NELLE CHIAMATE INVECE IL RICEVENTE AVVERTE VOCE NON FLUIDA,A TRATTI BASSI E ALTI E A VOLTE UN PO' DI ECO

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAA6709BK Cuffie sportive open ear True Wireless

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