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Garanzia di 2 anni
SWV5733B/00
Immagini in Ultra HD
Prova la risoluzione Ultra HD in 4K a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz e dispone di un cavo lungo 3 m.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K a 60 Hz
3 m
Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.
Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.
Consente a un TV collegato tramite HDMI con sintonizzatore integrato di inviare dati audio digitali a un sistema audio surround eliminando la necessità di un cavo audio aggiuntivo.
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