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Cavo HDMI

SWV5733B/00

Immagini in Ultra HD

Prova la risoluzione Ultra HD in 4K a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz e dispone di un cavo lungo 3 m.

Vedi tutti i vantaggi

Risoluzione Ultra HD in 4K a 60 Hz con Ethernet

Immagini in Ultra HD

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K a 60 Hz

  • 3 m

Fotogrammi al secondo: 60 Hz

Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.

Esperienza 3D

Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.

ARC (Audio Return Channel)

Consente a un TV collegato tramite HDMI con sintonizzatore integrato di inviare dati audio digitali a un sistema audio surround eliminando la necessità di un cavo audio aggiuntivo.

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