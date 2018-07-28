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Fuori produzione
Sistema a lame ComfortCut
Testine Flex con mov. in 5 direzioni
Rifinitore di precisione SmartClick
Esegui una rasatura su pelle bagnata o asciutta con la massima comodità. Le nostre lame ComfortCut e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle evitando graffi o tagli.
27 lame autoaffilanti. 56.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.
Le testine Flex con movimenti indipendenti in 5 direzioni garantiscono un contatto uniforme sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su collo e mascelle.
Riconoscimenti
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
eagleone
28/07/2018
Italia
Rasoio eccellente
[Employee of philipsglobal] Questo prodotto ha soddisfatto tutte le mie aspettative. La rasatura è veloce e profonda ed il rasoio è estremamente silenzioso. Il suo punto di forza è la facilità di pulizia, sotto il getto di normale acqua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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giuseppedlg
01/05/2018
Italia
unico
Ho 61 anni avevo sempre paura di un rasoio elettrico. Provato questo penso che devo trovare subito testine nuove per radermi sempre di piu. ECCELLENTE. vorrei avere un bel buono sconto per comprarne un'altro da regalarlo ad un altro 60 enne. grazie. grazie philips
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Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.