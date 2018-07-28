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Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

SW5700/07

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Rasatura rapida e accurata
Prova il massimo comfort. Scopri una rasatura delicata. Le nostre lame ComfortCut e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle per una rasatura protetta.
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La potenza nelle tue mani!

Rasatura rapida e accurata

  • Sistema a lame ComfortCut

  • Testine Flex con mov. in 5 direzioni

  • Rifinitore di precisione SmartClick

I bordi arrotondati permettono un miglior scorrimento sulla pelle, per una rasatura confortevole

I bordi arrotondati permettono un miglior scorrimento sulla pelle, per una rasatura confortevole

Esegui una rasatura su pelle bagnata o asciutta con la massima comodità. Le nostre lame ComfortCut e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle evitando graffi o tagli.

27 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

27 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

27 lame autoaffilanti. 56.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.

Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace

Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace

Le testine Flex con movimenti indipendenti in 5 direzioni garantiscono un contatto uniforme sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su collo e mascelle.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
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1

28/07/2018

Italia

Italia

Rasoio eccellente

[Employee of philipsglobal] Questo prodotto ha soddisfatto tutte le mie aspettative. La rasatura è veloce e profonda ed il rasoio è estremamente silenzioso. Il suo punto di forza è la facilità di pulizia, sotto il getto di normale acqua.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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01/05/2018

Italia

Italia

unico

Ho 61 anni avevo sempre paura di un rasoio elettrico. Provato questo penso che devo trovare subito testine nuove per radermi sempre di piu. ECCELLENTE. vorrei avere un bel buono sconto per comprarne un'altro da regalarlo ad un altro 60 enne. grazie. grazie philips

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 