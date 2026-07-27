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Tutte le serie

  • Facile eliminazione delle pieghe su tutti i tipi di tessuti
  • Facile eliminazione delle pieghe su tutti i tipi di tessuti

Serie 1000Sistema a vapore per tessuti

STE1030/20

Facile eliminazione delle pieghe su tutti i tipi di tessuti
Il sistema a vapore per tessuti Philips Serie 1000 è il tuo compagno quotidiano per eliminare facilmente le pieghe. Grazie alle molteplici impostazioni del vapore e all'ampio serbatoio dell'acqua, puoi stirare comodamente tutti i tipi di tessuti in modo rapido ed efficace, senza interruzioni.
Vedi tutti i vantaggi

Erogazione del vapore duratura con serbatoio dell'acqua da 1,8°l

Facile eliminazione delle pieghe su tutti i tipi di tessuti

  • Serbatoio rimovibile da 1,8L

  • StyleMat integrato

  • 3 impostazioni vapore

  • 36 g/min di vapore continuo

  • Neutralizza fino al 99,9% dei batteri*

Serbatoio dell'acqua estraibile

Serbatoio dell'acqua estraibile

L'ampio serbatoio dell'acqua da 1,8 l può essere estratto per un facile riempimento in modo da garantire una stiratura a vapore di lunga durata senza interruzioni.

Vapore continuo fino a 36°g/min

Vapore continuo fino a 36°g/min

Il motore del vapore produce 36°g/min di potente vapore continuo per eliminare le pieghe con solo poche passate

Molteplici impostazioni del vapore per risultati migliori

Molteplici impostazioni del vapore per risultati migliori

Configura la tua impostazione preferita per ottenere risultati ottimali su tessuti diversi. Utilizza un lieve getto di vapore su tessuti sottili e uno più potente su quelli più spessi e sui cappotti.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. testato da un istituto indipendente per E. coli, S. aureus, C. albicans e acari su un tempo di stiratura a vapore di 10 secondi su cotone