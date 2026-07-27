Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
STE1030/20
Serbatoio rimovibile da 1,8L
StyleMat integrato
3 impostazioni vapore
36 g/min di vapore continuo
Neutralizza fino al 99,9% dei batteri*
L'ampio serbatoio dell'acqua da 1,8 l può essere estratto per un facile riempimento in modo da garantire una stiratura a vapore di lunga durata senza interruzioni.
Il motore del vapore produce 36°g/min di potente vapore continuo per eliminare le pieghe con solo poche passate
Configura la tua impostazione preferita per ottenere risultati ottimali su tessuti diversi. Utilizza un lieve getto di vapore su tessuti sottili e uno più potente su quelli più spessi e sui cappotti.
Recensioni
testato da un istituto indipendente per E. coli, S. aureus, C. albicans e acari su un tempo di stiratura a vapore di 10 secondi su cotone