Un moment que je cherchais des écouteurs sans compromis entre le maintien et la qualité du son. Et ces écouteurs remplissent parfaitement leur rôle. Que ce soit lors d'une course en extérieur, lors de mes sets de cordes à sauter où lorsque je pousse de la fonte; rien à signaler, je suis bien isolé et le son est aussi net que puissant. Il faut toutefois veuille à bien choisir les embouts adaptés et à resserrer le système de maintient avant de commencer. Pourquoi payer des PowerBeats à 200€ quand ces écouteurs font le boulot?! Good Job Philips!