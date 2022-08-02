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Fuori produzione
SHQ3200/10
Progettate per lo sport
Dotate di auricolari regolabili e brevettati, le cuffie SHQ3200, leggere e resistenti al sudore, ti consentono di concentrarti solo sull'allenamento, senza perdere la motivazione. Se non fosse per la musica, non ti accorgeresti nemmeno di indossarle.
ActionFit
Arancioni e grigie
Grazie all'archetto brevettato regolabile, le cuffie ActionFit offrono un'aderenza sicura e confortevole. Inserisci gli auricolari nelle orecchie e fai scorrere l'archetto regolabile verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle tue orecchie. Ora sei pronto per conquistare qualunque allenamento o ambiente. Le cuffie rimarranno ben salde, in qualunque circostanza.
Non c'è niente di meglio di un suono potente per entrare nel vivo dell'allenamento. Con le cuffie ActionFit, i suoni sono ampliati da bassi profondi e dinamici che danno una marcia in più a qualunque allenamento, per portarlo a un livello superiore.
2.3
su 5
22
Recensioni
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Pro
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Contro
hard to find to purchase
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Data di utilizzo 2020-08-02
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-08-02
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Sì, consiglio questo prodotto
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IronMike
30/07/2014
France
Gets the job done!
Un moment que je cherchais des écouteurs sans compromis entre le maintien et la qualité du son. Et ces écouteurs remplissent parfaitement leur rôle. Que ce soit lors d'une course en extérieur, lors de mes sets de cordes à sauter où lorsque je pousse de la fonte; rien à signaler, je suis bien isolé et le son est aussi net que puissant. Il faut toutefois veuille à bien choisir les embouts adaptés et à resserrer le système de maintient avant de commencer. Pourquoi payer des PowerBeats à 200€ quand ces écouteurs font le boulot?! Good Job Philips!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
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