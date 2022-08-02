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Fuori produzione

ActionFitCuffie sport con archetto

SHQ3200/10

2.3

| (22) Recensioni

Progettate per lo sport

Dotate di auricolari regolabili e brevettati, le cuffie SHQ3200, leggere e resistenti al sudore, ti consentono di concentrarti solo sull'allenamento, senza perdere la motivazione. Se non fosse per la musica, non ti accorgeresti nemmeno di indossarle.

Vedi tutti i vantaggi

Con auricolari regolabili per un comfort garantito

Progettate per lo sport

  • ActionFit

  • Arancioni e grigie

Archetto brevettato regolabile per un comfort garantito

Archetto brevettato regolabile per un comfort garantito

Grazie all'archetto brevettato regolabile, le cuffie ActionFit offrono un'aderenza sicura e confortevole. Inserisci gli auricolari nelle orecchie e fai scorrere l'archetto regolabile verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle tue orecchie. Ora sei pronto per conquistare qualunque allenamento o ambiente. Le cuffie rimarranno ben salde, in qualunque circostanza.

Fermo riflettente nel cavo

Fermo riflettente nel cavo

Bassi potenti per incrementare la motivazione

Bassi potenti per incrementare la motivazione

Non c'è niente di meglio di un suono potente per entrare nel vivo dell'allenamento. Con le cuffie ActionFit, i suoni sono ampliati da bassi profondi e dinamici che danno una marcia in più a qualunque allenamento, per portarlo a un livello superiore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

22

Recensioni

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Pro

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Contro

hard to find to purchase

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Data di utilizzo 2020-08-02

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Data di utilizzo 2020-08-02

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

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30/07/2014

France

France

Gets the job done!

Un moment que je cherchais des écouteurs sans compromis entre le maintien et la qualité du son. Et ces écouteurs remplissent parfaitement leur rôle. Que ce soit lors d'une course en extérieur, lors de mes sets de cordes à sauter où lorsque je pousse de la fonte; rien à signaler, je suis bien isolé et le son est aussi net que puissant. Il faut toutefois veuille à bien choisir les embouts adaptés et à resserrer le système de maintient avant de commencer. Pourquoi payer des PowerBeats à 200€ quand ces écouteurs font le boulot?! Good Job Philips!

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Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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