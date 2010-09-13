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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ3007/28
A prova di sudore e lavabili
La struttura impermeabile e antimicrobica rende queste cuffie perfette per chi ama il fitness. Grazie alla lunghezza del cavo personalizzabile, sono ideali per l'uso con fascia da braccio per attività sportive o di altro tipo.
Il microfono e il sistema di controllo ultra eleganti consentono di parlare, ascoltare e controllare in modalità remota il tuo iPod/iPhone/iPad.
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
Acustica ottimizzata per lo sport: energia per la tua attività fisica
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