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Fuori produzione

Cuffie con auricolari sagomati sport

SHQ3007/28

A prova di sudore e lavabili

La struttura impermeabile e antimicrobica rende queste cuffie perfette per chi ama il fitness. Grazie alla lunghezza del cavo personalizzabile, sono ideali per l'uso con fascia da braccio per attività sportive o di altro tipo.

Vedi tutti i vantaggi

Con telecomando e prolunga per iPhone

A prova di sudore e lavabili

Controllo del microfono e della musica

Il microfono e il sistema di controllo ultra eleganti consentono di parlare, ascoltare e controllare in modalità remota il tuo iPod/iPhone/iPad.

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Audio stereo con bassi penetranti: energia per la tua attività fisica

Acustica ottimizzata per lo sport: energia per la tua attività fisica

Specifiche tecniche

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