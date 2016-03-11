ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

ActionFitCuffie per lo sport con microfono

SHQ2405BL/00

SUPERA I TUOI LIMITI

Le cuffie Philips Actionfit DigDeep per lo sport restano saldamente in posizione, così potrai concentrarti sul tuo allenamento. Grazie all'esclusivo anello di stabilità che garantisce il massimo comfort, la musica ti aiuterà a restare sempre concentrato.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie a comfort garantito con l'anello di stabilità

SUPERA I TUOI LIMITI

  • Le migliori per l'utilizzo in interni

  • Impermeabili/resistenti al sudore

  • Auricolari

Lavabili dopo l'allenamento

Realizzate in materiali impermeabili per lavare le cuffie sotto l'acqua corrente

Audio di altissima qualità per spingerti oltre i tuoi limiti

Audio di altissima qualità per spingerti oltre i tuoi limiti

I driver da 8,6mm offrono prestazioni audio straordinarie, consentendoti di raggiungere i migliori risultati.

Ideali per allenamenti intensi con impermeabilità IPX4

Ideali per allenamenti intensi con impermeabilità IPX4

Non aver paura di sudare o di avventurarti in condizioni climatiche avverse. Grazie alla classificazione IPX4, puoi sudare e allenarti sotto la pioggia senza che l'umidità entri negli auricolari.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. auricolari lavabili, microfono non lavabile