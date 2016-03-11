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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ2405BL/00
SUPERA I TUOI LIMITI
Le cuffie Philips Actionfit DigDeep per lo sport restano saldamente in posizione, così potrai concentrarti sul tuo allenamento. Grazie all'esclusivo anello di stabilità che garantisce il massimo comfort, la musica ti aiuterà a restare sempre concentrato.
Le migliori per l'utilizzo in interni
Impermeabili/resistenti al sudore
Auricolari
Realizzate in materiali impermeabili per lavare le cuffie sotto l'acqua corrente
I driver da 8,6mm offrono prestazioni audio straordinarie, consentendoti di raggiungere i migliori risultati.
Non aver paura di sudare o di avventurarti in condizioni climatiche avverse. Grazie alla classificazione IPX4, puoi sudare e allenarti sotto la pioggia senza che l'umidità entri negli auricolari.
Recensioni
auricolari lavabili, microfono non lavabile