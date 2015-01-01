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Fuori produzione
SHP2500/00
Controllo del volume in linea
Auricolari
Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.
Cavo lungo da 6 m per collegare le cuffie al TV o ad un altro dispositivo audio.
3.3
su 5
41
Recensioni
Aladino
01/01/2015
Italia
versatile per tv e hi fi
Bassi profondi ma mai fastidiosi, ottima qualità sonora di tutte le frequenze senza fatica d'ascolto. Comfort accettabile, eccellente discrezionalità dei driver e della scena sonora. Spinotto resistente e cavo di sezione giusta. Per questa fascia di prezzo ha tutto ciò che serve . L'ho provata anche con il tablet, insomma si presta a diversi utilizzi domestici. Ovviamente il cavo di 6 metri le obbliga in casa! Dopotutto sono cuffie per la tv.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 TV headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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500K Rider
30/04/2023
United Kingdom
Light and comfortable
I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).
Pro
Light weight, soft pads, long connection cord
Contro
lower volume than anticipated
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Indoor Corded TV Headphone