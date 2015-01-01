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  • Cuffie stereo per TV
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Fuori produzione

Cuffie per TV

SHP2500/00

3.3
| (41) Recensioni
Cuffie stereo per TV
Questa cuffia di dimensioni naturali per Hi-Fi e TV è dotata di riflettente acustico per prestazioni dei bassi avanzate.
Vedi tutti i vantaggi

Per TV

Cuffie stereo per TV

  • Controllo del volume in linea

  • Auricolari

L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Lunghezza ideale per guardare alla giusta distanza il TV

Cavo lungo da 6 m per collegare le cuffie al TV o ad un altro dispositivo audio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

41

Recensioni

01/01/2015

Italia

Italia

versatile per tv e hi fi

Bassi profondi ma mai fastidiosi, ottima qualità sonora di tutte le frequenze senza fatica d'ascolto. Comfort accettabile, eccellente discrezionalità dei driver e della scena sonora. Spinotto resistente e cavo di sezione giusta. Per questa fascia di prezzo ha tutto ciò che serve . L'ho provata anche con il tablet, insomma si presta a diversi utilizzi domestici. Ovviamente il cavo di 6 metri le obbliga in casa! Dopotutto sono cuffie per la tv.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 TV headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Pro

Light weight, soft pads, long connection cord

Contro

lower volume than anticipated

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Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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