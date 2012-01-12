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Fuori produzione
Cuffie over ear
Nero
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Nimalus
12/01/2012
Italia
Cuffie Stereo SHP1900/00
Cuffie davvero ottime , leggere e confortevoli con audio cristallino e qualità più che ottima. Le consiglio moltissimo anche per il basso costo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Cuffie stereo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Cuffie stereo