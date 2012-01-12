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Fuori produzione

Cuffie stereo

SHP1900/10

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Leggerezza e comfort
Cuffie di dimensioni standard dal design leggero e confortevole
Vedi tutti i vantaggi

Leggerezza e comfort

  • Cuffie over ear

  • Nero

Il cavo da 2 metri consente di riporre il lettore nella borsa

Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.

Cuffie a conchiglia per bloccare i rumori esterni

Fascia completamente regolabile per adattarsi a chiunque

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

12/01/2012

Italia

Italia

Cuffie Stereo SHP1900/00

Cuffie davvero ottime , leggere e confortevoli con audio cristallino e qualità più che ottima. Le consiglio moltissimo anche per il basso costo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Cuffie stereo

Sì, consiglio questo prodotto

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