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Fuori produzione

Cuffie stereo

SHP1900/00

4

| (19) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Leggere e confortevoli

Cuffie di dimensioni standard dal design leggero e confortevole

Vedi tutti i vantaggi

Per musica, PC, TV

Leggere e confortevoli

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

  • Fascia leggera

I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

La fascia leggera migliora il comfort e aumenta la resistenza

Fascia realizzata in materiale leggero

Il cavo da 2 metri consente di riporre il lettore nella borsa

Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

19

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

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Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Auriculares estéreo

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17/04/2013

España

España

casi perfecto

excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.

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05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Pro

Guter preis mit guter qulität.

Contro

Klobig

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Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Stereokopfhörer

Data di utilizzo 2018-03-05

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2018-03-05

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