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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Leggere e confortevoli
Cuffie di dimensioni standard dal design leggero e confortevole
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
Fascia leggera
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.
Fascia realizzata in materiale leggero
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.
4.0
su 5
19
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Auriculares estéreo
Sì, consiglio questo prodotto
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leomarbellaonsoundcloud
17/04/2013
España
casi perfecto
excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.
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Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Auriculares estéreo
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SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Pro
Guter preis mit guter qulität.
Contro
Klobig
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP1900 Stereokopfhörer
Data di utilizzo 2018-03-05
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2018-03-05