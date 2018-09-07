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Fuori produzione
SHL4405WT/00
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.
3.0
su 5
2
Recensioni
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono
sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono
Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono