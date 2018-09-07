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Tutte le serie

  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.

Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHL4405WT/00

3
| (2) Recensioni
Ultra leggero, audio potente.
Incredibilmente leggere e potenti. Sottili e compatte, le cuffie Philips Flite Ultrlite sono progettate per garantire la massima stabilità. Offrono un audio cristallino e sono pieghevoli, per cui possono essere portate con facilità ovunque.
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie che sfidano la forza di gravità

Ultra leggero, audio potente.

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono

Questa revisione è stata effettuata per SHL4405WT Auriculares con micrófono

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  • Consigli degli esperti e idee