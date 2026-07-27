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Tutte le serie

  • Ultra leggero, audio potente.
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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHL4405BK/00

Ultra leggero, audio potente.
Incredibilmente leggere e potenti. Sottili e compatte, le cuffie Philips Flite Ultrlite sono progettate per garantire la massima stabilità. Offrono un audio cristallino e sono pieghevoli, per cui possono essere portate con facilità ovunque.
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie che sfidano la forza di gravità

Ultra leggero, audio potente.

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.

Specifiche tecniche

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