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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHL4405BK/00
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.
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