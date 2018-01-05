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Fuori produzione
SHL3850NC/00
Più suono, meno rumore
Immergiti nella musica con la nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore ActiveShield™. Cuscini tattili che alleviano la pressione per una maggiore comodità e un design compatto ideale per favorire il trasporto e la conservazione del prodotto.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Compatte e pieghevoli
La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ActiveShield™ prevede due microfoni feed-backward utilizzati per cancellare le basse frequenze. Essa rileva i rumori ambientali e ne inverte l'onda sonora, cancellandoli e silenziandoli.
Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice, ovunque.
Driver al neodimio da 32 mm sintonizzati combinati con un design del sistema acustico a parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari per un suono eccellente, ad alta precisione.
2.9
su 5
9
Recensioni
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer