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Fuori produzione

Cuffie con sistema di cancellazione del rumore

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Recensioni

Più suono, meno rumore

Immergiti nella musica con la nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore ActiveShield™. Cuscini tattili che alleviano la pressione per una maggiore comodità e un design compatto ideale per favorire il trasporto e la conservazione del prodotto.

Vedi tutti i vantaggi

bassi potenti

Più suono, meno rumore

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Compatte e pieghevoli

La tecnologia di cancellazione del rumore ActiveShield™ riduce fino al 97% del rumore

La tecnologia di cancellazione del rumore ActiveShield™ riduce fino al 97% del rumore

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ActiveShield™ prevede due microfoni feed-backward utilizzati per cancellare le basse frequenze. Essa rileva i rumori ambientali e ne inverte l'onda sonora, cancellandoli e silenziandoli.

Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice

Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice

Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice, ovunque.

Design con parte posteriore chiusa che isola dal rumore

Design con parte posteriore chiusa che isola dal rumore

Driver al neodimio da 32 mm sintonizzati combinati con un design del sistema acustico a parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari per un suono eccellente, ad alta precisione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.9

su 5

9

Recensioni

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee