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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHL3565BK/00
Audio ad alta risoluzione
Progettate per un'esperienza audio senza compromessi, le SHL3565 offrono bassi definiti e audio di alta precisione senza distorsioni. Con i cuscinetti girevoli imbottiti, vivrai un'esperienza audio perfetta fuori casa.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Stile console DJ
Cuscinetti traspiranti
Compatte e pieghevoli
I morbidi cuscinetti ottimizzano la traspirabilità e dissipano pressione e calore, per una vestibilità confortevole più a lungo.
Recensioni