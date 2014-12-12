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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHL3565BK/00

Audio ad alta risoluzione

Progettate per un'esperienza audio senza compromessi, le SHL3565 offrono bassi definiti e audio di alta precisione senza distorsioni. Con i cuscinetti girevoli imbottiti, vivrai un'esperienza audio perfetta fuori casa.

Vedi tutti i vantaggi

Audio ad alta risoluzione

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Stile console DJ

  • Cuscinetti traspiranti

  • Compatte e pieghevoli

Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto confortevoli e prolungate

Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto confortevoli e prolungate

I morbidi cuscinetti ottimizzano la traspirabilità e dissipano pressione e calore, per una vestibilità confortevole più a lungo.

Microfono in linea e pulsante di attivazione per chiamate in vivavoce

Microfono in linea e pulsante di attivazione per chiamate in vivavoce

Testato con 12.000 piegature di cavo per una durata garantita

Specifiche tecniche

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