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  • Sentili. BASS+
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Fuori produzione

BASS+Cuffie con microfono

SHL3175BK/00

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sentili. BASS+
Le cuffie Philips BASS+ garantiscono bassi potenti per la tua musica. I bassi sono forti e intensi ma il design è sottile e resistente: queste cuffie auricolari sono perfette per chi cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

  • Morbidi cuscinetti

  • Compatte e pieghevoli

Altoparlanti al neodimio da 40 mm

Altoparlanti al neodimio da 40 mm

Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi potenti

Bassi forti e potenti che senti davvero

Bassi forti e potenti che senti davvero

Bassi potenti per un'esperienza di ascolto eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultrabasse per creare la sonorità esclusiva Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato per garantire assoluta uniformità delle prestazioni dei bassi in ogni produzione.

Possono essere ripiegate in un formato compatto per essere riposte e trasportate facilmente

Possono essere ripiegate in un formato compatto per essere riposte e trasportate facilmente

L'esclusivo design richiudibile a dimensioni ridotte offre la migliore esperienza durante gli spostamenti. Le cuffie possono essere piegate in modo piatto o compatto per essere trasportate e riposte facilmente.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Contro

son incontrôlable depuis le casque.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Sì, consiglio questo prodotto

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