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  • Sentili. BASS+
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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE4305BK/00

3
| (2) Recensioni
Sentili. BASS+
Prova l'esperienza di un suono incredibilmente potente in un design compatto e resistente. Con driver dell'altoparlante sintonizzati specificamente per bassi potenti, gli auricolari Philips BASS+ offrono un ottimo isolamento acustico e una perfetta vestibilità, per ottenere tutto il meglio dalla tua musica.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 12,2 mm/chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

Potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm

Potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm

Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. I potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm driver diffondono bassi potenti pur sfoggiando un design compatto ed elegante.

Design ergonomico per il massimo comfort

Design ergonomico per il massimo comfort

Design ergonomico con tubi ovali e angolati per una vestibilità naturale e confortevole. In questo modo potrai ascoltare la tua musica per ore in totale comfort.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Il telecomando facile da usare consente di riprodurre o mettere in pausa la musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE4305BK Casque avec Micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Questa revisione è stata effettuata per SHE4305WT Casque avec Micro

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