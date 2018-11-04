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Fuori produzione
SHE4205WT/00
Cuscinetto, driver da 12,2 mm, aperte
Cuscinetto
Leggerezza non è sinonimo di fragilità. Realizzato pensando a una vita in continuo movimento, il cavo delle cuffie è dotato di un serracavo integrato per garantire una maggiore resistenza e una lunga durata.
Design elegante con finiture lucide, per uno stile moderno e accattivante.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
3.5
su 5
12
Recensioni
KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Headphones with mic
Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Headphones with mic
CelinaRocs
07/12/2016
France
grandes qualites & design
Ces écouteurs sont d'un son superbe et pas de bruit autour :-)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE4205WT Casque avec Micro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE4205WT Casque avec Micro
JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Auriculares con micrófono
Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Auriculares con micrófono