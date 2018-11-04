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  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.

Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE4205BK/00

3.5
| (12) Recensioni
Ultra leggero, audio potente.
Un accessorio dal design confortevole da portare con te ogni giorno, le cuffie Philips Flite Hyprlite ti regalano un audio nitido e il massimo della comodità. Supersottili e incredibilmente leggere, ti sembrerà di non indossarle.
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Cuffie che sfidano la forza di gravità

Ultra leggero, audio potente.

  • Cuscinetto, driver da 12,2 mm, aperte

  • Cuscinetto

Cavo resistente con serracavo

Cavo resistente con serracavo

Leggerezza non è sinonimo di fragilità. Realizzato pensando a una vita in continuo movimento, il cavo delle cuffie è dotato di un serracavo integrato per garantire una maggiore resistenza e una lunga durata.

Eleganti finiture in metallo lucido

Eleganti finiture in metallo lucido

Design elegante con finiture lucide, per uno stile moderno e accattivante.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

12

Recensioni

3

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Headphones with mic

Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Headphones with mic

07/12/2016

France

France

grandes qualites & design

Ces écouteurs sont d'un son superbe et pas de bruit autour :-)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE4205WT Casque avec Micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE4205WT Casque avec Micro

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Auriculares con micrófono

Questa revisione è stata effettuata per SHE4205BK Auriculares con micrófono

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee