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Fuori produzione

Cuffie auricolari con microfono

SHE3905BK/00

4.6
| (9) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Bassi potenti
Musica e chiamate con audio di alta qualità. Gli inserti ovali sono dotati di cuscinetti di 3 misure per aderenza ottimale e bassi profondi. I rivestimenti metallizzati vuoti donano un tocco di eleganza e il microfono e i comandi in linea consentono pratiche chiamate in vivavoce.
Vedi tutti i vantaggi

Migliora l'audio di musica e chiamate grazie al tubo acustico ovale

Bassi potenti

  • Black

Morbidi cuscinetti in silicone in 3 misure per una perfetta vestibilità

Morbidi cuscinetti in silicone in 3 misure per una perfetta vestibilità

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.

Microfono in linea e comandi per passare dalla musica alle chiamate

Microfono in linea e comandi per passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.

Altoparlanti compatti ed efficienti per un audio potente e bassi corposi

Altoparlanti compatti ed efficienti per un audio potente e bassi corposi

Gli altoparlanti compatti ed efficienti assicurano una perfetta vestibilità e offrono un audio nitido ricco di bassi, per un ascolto ottimale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

9

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

02/02/2015

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer!

Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3905PP In ear headphones with mic

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19/06/2014

Deutschland

Deutschland

SHE3905 ist ein super Produckt

Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles

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Questa revisione è stata effettuata per SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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27/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich einer, der passt

Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.

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Questa revisione è stata effettuata per SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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