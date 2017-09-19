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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio
Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Amaury33490
19/09/2017
France
Super produit.
Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Casque
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Casque
chris1949
18/01/2017
España
sencillos pero buen sonido
Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BL Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BL Headphones
JS9012
05/05/2022
Deutschland
Für mich persönlich...
die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt
Pro
Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem
Contro
Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer
Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Kopfhörer
Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Kopfhörer