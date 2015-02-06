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Fuori produzione
SHE3015TL/00
Disponibile in
Extra Bass
Le cuffie Philips SHE3015 con auricolari morbidi in gel offrono una vestibilità comoda. Sono inoltre disponibili in colorazioni molto accattivanti. Il microfono e i comandi integrati rendono le chiamate in vivavoce molto comode.
Driver da 14,8 mm, apertura posteriore
Cuscinetto
Ampi driver dell'altoparlante da 14,8 mm integrati nelle cuffie con auricolari per un audio di qualità eccellente.
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.
3.3
su 5
3
Recensioni
selim
06/02/2015
España
buenisimos
calidad precio inmejorable. Y para los que no soportamos los de tipo botón, realmente cómodos. El botoncito realmente práctico.
Questa revisione è stata effettuata per SHE3015WT Auriculares con micrófono
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VeroFagia
05/08/2018
Italia
Top cuffiette
Cuffiette ottime sia per ascoltare la musica sia per le chiamate. Acquisto da fare!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3015TL Cuffie con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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Mutalico
04/01/2018
France
problème avec Iphone 5S
J'ai un Iphone 5S et ce casque ne transmet pas les voix...il faut appuyer constamment sur le bouton du micro pour avoir les voix des chansons...c'est très étrange. Je suis très déçu de cet achat.
Questa revisione è stata effettuata per SHE3015BK Casque avec Micro
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