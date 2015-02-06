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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE3015PH/00

3.3

| (3) Recensioni

Disponibile in

Black
Black
Rosa
Rosa
Verde-azzurro
Verde-azzurro
White
White

Extra Bass

Le cuffie Philips SHE3015 con auricolari morbidi offrono una vestibilità comoda. Sono inoltre disponibili in colorazioni molto accattivanti. Il microfono e i comandi integrati rendono le chiamate in vivavoce molto comode.

Vedi tutti i vantaggi

Struttura morbida per una vestibilità ottimale

Extra Bass

  • Driver da 14,8 mm, apertura posteriore

  • Cuscinetto

Driver dell'altoparlante da 14,8 mm per un suono di qualità eccellente

Ampi driver dell'altoparlante da 14,8 mm integrati nelle cuffie con auricolari per un audio di qualità eccellente.

Design Flexi-Grip per la massima durata

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.

I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

3

Recensioni

3
2

06/02/2015

España

España

buenisimos

calidad precio inmejorable. Y para los que no soportamos los de tipo botón, realmente cómodos. El botoncito realmente práctico.

Questa revisione è stata effettuata per SHE3015WT Auriculares con micrófono

Questa revisione è stata effettuata per SHE3015WT Auriculares con micrófono

05/08/2018

Italia

Italia

Top cuffiette

Cuffiette ottime sia per ascoltare la musica sia per le chiamate. Acquisto da fare!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3015TL Cuffie con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3015TL Cuffie con microfono

04/01/2018

France

France

problème avec Iphone 5S

J'ai un Iphone 5S et ce casque ne transmet pas les voix...il faut appuyer constamment sur le bouton du micro pour avoir les voix des chansons...c'est très étrange. Je suis très déçu de cet achat.

Questa revisione è stata effettuata per SHE3015BK Casque avec Micro

Questa revisione è stata effettuata per SHE3015BK Casque avec Micro

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