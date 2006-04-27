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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHC8585/00
Il cinema a casa tua
Percepiamo i suoni in tre dimensioni, pertanto queste cuffie riproducono un sensazionale campo acustico tridimensionale per offrire il modo più coinvolgente per godere la musica e Home Cinema.
Audio surround SRS WOW
Base di ricarica
La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette auricolari distribuisce uniformemente il carico garantendo una migliore vestibilità e comfort.
Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
Recensioni