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Fuori produzione

Cuffie wireless per Home Cinema

SHC8585/00

Il cinema a casa tua

Percepiamo i suoni in tre dimensioni, pertanto queste cuffie riproducono un sensazionale campo acustico tridimensionale per offrire il modo più coinvolgente per godere la musica e Home Cinema.

Vedi tutti i vantaggi

Audio surround wireless coinvolgente

Il cinema a casa tua

  • Audio surround SRS WOW

  • Base di ricarica

I cuscinetti auricolari ergonomici offrono il massimo comfort

La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette auricolari distribuisce uniformemente il carico garantendo una migliore vestibilità e comfort.

Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione

Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Specifiche tecniche

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