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Cuffia HiFi wireless

SHC5200/10

4.3
| (10) Recensioni
Libertà wireless
Mai più problemi di cavi e libertà totale di muoversi in casa per ascoltare la musica. Ricaricabili e leggere, le cuffie Philips SHC5200/10 non ti daranno fastidio durante l'ascolto prolungato.
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie senza fili totalmente ricaricabili

Libertà wireless

  • Trasmissione FM

  • Vestibilità confortevole

  • Fino a 14 ore di riproduzione

Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità

Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.

Fascetta con regolazione automatica

Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all'aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.

Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.3

su 5

10

Recensioni

2
1

22/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Le cuffie hanno una ottima resa

Apparecchio con una eccellente resa acustica ottimo l’isolamento dall’ambiente circostante.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless

Sì, consiglio questo prodotto

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23/10/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto.

Un ottimo prodotto per l’ascolto e arriva d’apertutto quando mi muovo per la casa.

Pro

È performante e arriva d’apertutto.

Contro

Nulla.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless

18/04/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Cuffia wireless

Mi trovo benissimo e oltre me la usano anche i miei nipotini.

Pro

Ottimo prodotto, le batterie mantengono la carica per oltre 30 ore consecutive.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless

Sì, consiglio questo prodotto

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