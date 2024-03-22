ho apprezzato la semplicità d'uso, ma non ho apprezzato la qualità audio, a volte è sempre presente un fischio soprattutto nelle pause sonore del segnale. Quando si sono rotte, ho cercato inutilmente di farle riparare, a prescindere della garanzia fosse applicabile o meno. MA NESSUN CENTRO PHILIPS DI ROMA OPERA SU QUESTO PRODOTTO. solamente l'insistenza con amazon, dal quale avevo comprato, mi ha permesso la sostituzione dopo tre mesi di utilizzo