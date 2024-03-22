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Garanzia di 2 anni
SHC5200/10
Trasmissione FM
Vestibilità confortevole
Fino a 14 ore di riproduzione
Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.
Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all'aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.
4.3
su 5
10
Recensioni
Tanino 53
22/03/2024
Italia
Compratore verificato
Le cuffie hanno una ottima resa
Apparecchio con una eccellente resa acustica ottimo l’isolamento dall’ambiente circostante.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless
VitoLeonardoBE2
23/10/2023
Italia
Compratore verificato
Il prodotto.
Un ottimo prodotto per l’ascolto e arriva d’apertutto quando mi muovo per la casa.
Pro
È performante e arriva d’apertutto.
Contro
Nulla.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless
Sì, consiglio questo prodotto
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Cazappa
18/04/2022
Italia
Compratore verificato
Cuffia wireless
Mi trovo benissimo e oltre me la usano anche i miei nipotini.
Pro
Ottimo prodotto, le batterie mantengono la carica per oltre 30 ore consecutive.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC5200 Cuffia HiFi wireless