La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.