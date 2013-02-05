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Fuori produzione
SHC2000/00
Wireless IR
Queste cuffie a infrarossi senza fili ricaricabili combinano qualità e praticità per godersi tutto il piacere della TV o della musica nell'ambiente domestico.
Regolabili
Trasmissione IR
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.
La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.
Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.
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3.7
su 5
15
Recensioni
Nonna29
05/02/2013
Italia
Alta qualità e semplicità d'uso
La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC2000 Wireless Headphone
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Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
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downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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