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Fuori produzione
SHB6250/00
Audio wireless nitido
Dotate di un elegante design sottile, pieghevole ed ultra portatile e di connettività Bluetooth, le cuffie Philips SHB6250 non temono confronti per l'uso in movimento. Scopri bassi profondi e un audio puro sempre, senza preoccuparti dei cavi.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Le cuffie ti garantiscono il massimo comfort grazie a padiglioni e fascia regolabili, perfetti anche quando sei in viaggio.
Associa le cuffie a un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica di alta qualità in modalità wireless. E anche se le batterie sono esaurite, la musica continua semplicemente collegando il cavo.
3.6
su 5
19
Recensioni
Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Magnum
12/03/2017
France
Parfait pour voyager
Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
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