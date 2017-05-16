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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB6250/00

3.6

| (19) Recensioni

Audio wireless nitido

Dotate di un elegante design sottile, pieghevole ed ultra portatile e di connettività Bluetooth, le cuffie Philips SHB6250 non temono confronti per l'uso in movimento. Scopri bassi profondi e un audio puro sempre, senza preoccuparti dei cavi.

Vedi tutti i vantaggi

niente più cavi, massima qualità

Audio wireless nitido

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti e audio nitido

Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti e audio nitido

Padiglioni e fascia regolabili per il massimo comfort

Padiglioni e fascia regolabili per il massimo comfort

Le cuffie ti garantiscono il massimo comfort grazie a padiglioni e fascia regolabili, perfetti anche quando sei in viaggio.

Tecnologia Bluetooth per libertà e praticità senza fili

Tecnologia Bluetooth per libertà e praticità senza fili

Associa le cuffie a un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica di alta qualità in modalità wireless. E anche se le batterie sono esaurite, la musica continua semplicemente collegando il cavo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

19

Recensioni

16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

12/03/2017

France

France

Parfait pour voyager

Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Questa revisione è stata effettuata per SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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