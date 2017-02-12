Purtroppo questo prodotto e di qualità molto scarsa, l'ho acquistato per utilizzarlo sia con il cellulare, sia per l'ascolto di musica attraverso il Pc. l'audio e molto scarso va a scatti continui con suono metallico, inoltre a pochissima portata bluetooth si disconnette appena si mette il telefono in tasca. Dato il costo e la marca sono molto deluso, sono certo che se avessi comprato un prodotto cinese ne avrei avuto maggiore utilità. Eviterò in futuro di affidarmi a questa marca, anche se credevo che i prodotti Philips fossero molto migliori