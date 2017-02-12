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  • Libertà wireless e audio potente
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Fuori produzione

Cuffia Bluetooth

SHB5250BK/00

3
| (2) Recensioni
Libertà wireless e audio potente
Progettati per offrirti la massima libertà wireless quando sei in movimento, gli auricolari Bluetooth Philips MyJam FreshTones sono dotati di driver da 14,2 mm per dei bassi potenti e si adattano alla perfezione al tuo orecchio.
Vedi tutti i vantaggi

Progettati per adattarsi a qualsiasi orecchio

Libertà wireless e audio potente

  • Driver da 14,2 mm, aperte sul retro

  • Cuscinetto

  • Cavo piatto

Protezione del cavo Flex-grip per la massima durata e connettività

Grazie alla protezione Flex-grip in gomma, posta tra le cuffie e il cavo, il collegamento è protetto da danni dovuti a piegamenti continui, con una conseguente maggiore durata del prodotto.

Progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi orecchio

Progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi orecchio

Un design basato sulla geometria auricolare garantisce il massimo comfort a chiunque.

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per un suono potente e bassi profondi

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per un suono potente e bassi profondi

Driver dell'altoparlante di qualità da 14,2 mm con apertura per bassi potenti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

5
3
1

12/02/2017

Italia

Italia

molto buone

ottime cuffie philips. qualità audio molto buona per la fascia di prezzo. design molto attraente e ben fatto. buona stabilità durante lo sport. molto consigliate

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB5250BK Cuffia Bluetooth

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB5250BK Cuffia Bluetooth

06/01/2018

Italia

Italia

Pessimo Prodotto

Purtroppo questo prodotto e di qualità molto scarsa, l'ho acquistato per utilizzarlo sia con il cellulare, sia per l'ascolto di musica attraverso il Pc. l'audio e molto scarso va a scatti continui con suono metallico, inoltre a pochissima portata bluetooth si disconnette appena si mette il telefono in tasca. Dato il costo e la marca sono molto deluso, sono certo che se avessi comprato un prodotto cinese ne avrei avuto maggiore utilità. Eviterò in futuro di affidarmi a questa marca, anche se credevo che i prodotti Philips fossero molto migliori

Questa revisione è stata effettuata per SHB5250BK Cuffia Bluetooth

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