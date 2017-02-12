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Fuori produzione
SHB5250BK/00
Driver da 14,2 mm, aperte sul retro
Cuscinetto
Cavo piatto
Grazie alla protezione Flex-grip in gomma, posta tra le cuffie e il cavo, il collegamento è protetto da danni dovuti a piegamenti continui, con una conseguente maggiore durata del prodotto.
Un design basato sulla geometria auricolare garantisce il massimo comfort a chiunque.
Driver dell'altoparlante di qualità da 14,2 mm con apertura per bassi potenti.
3.0
su 5
2
Recensioni
politics89
12/02/2017
Italia
molto buone
ottime cuffie philips. qualità audio molto buona per la fascia di prezzo. design molto attraente e ben fatto. buona stabilità durante lo sport. molto consigliate
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB5250BK Cuffia Bluetooth
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB5250BK Cuffia Bluetooth
mauri1972
06/01/2018
Italia
Pessimo Prodotto
Purtroppo questo prodotto e di qualità molto scarsa, l'ho acquistato per utilizzarlo sia con il cellulare, sia per l'ascolto di musica attraverso il Pc. l'audio e molto scarso va a scatti continui con suono metallico, inoltre a pochissima portata bluetooth si disconnette appena si mette il telefono in tasca. Dato il costo e la marca sono molto deluso, sono certo che se avessi comprato un prodotto cinese ne avrei avuto maggiore utilità. Eviterò in futuro di affidarmi a questa marca, anche se credevo che i prodotti Philips fossero molto migliori
Questa revisione è stata effettuata per SHB5250BK Cuffia Bluetooth
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