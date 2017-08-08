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  • Ultra leggero, audio potente.
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Fuori produzione

FliteCuffie wireless Bluetooth®

SHB4405BK/00

4.3
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ultra leggero, audio potente.
Le cuffie Philips Flite Ultrlite Wireless sono estremamente leggere e, al tempo stesso, incredibilmente potenti. Prive di cavi, sottili e compatte, presentano un design pieghevole che le rende le compagne ideali da portare ovunque.
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie che sfidano la forza di gravità

Ultra leggero, audio potente.

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

08/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

bellissime cuffie

bellissime cuffie le raccomando per il suono pulito e cristillallino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

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15/06/2022

Italia

Italia

one of the best sound headphones costing low,

one of the best sound headphones costing low,with great sound.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Cuffie wireless Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

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28/03/2018

Italia

Italia

Cuffie leggere

La leggerezza è il motivo che mi ha spinto all'acquisto, pur con un prezzo pari ad altre di marca e buona fattura. Io non avevo grandi esigenze audio, ma le cuffie sorprendono molto positivamente nelle prestazioni in relazione alle mie aspettative.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Cuffie wireless Bluetooth®

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