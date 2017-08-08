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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.
4.3
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cupertino
08/08/2017
Italia
Compratore verificato
bellissime cuffie
bellissime cuffie le raccomando per il suono pulito e cristillallino
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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Kay Gee
15/06/2022
Italia
one of the best sound headphones costing low,
one of the best sound headphones costing low,with great sound.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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Gradelmo
28/03/2018
Italia
Cuffie leggere
La leggerezza è il motivo che mi ha spinto all'acquisto, pur con un prezzo pari ad altre di marca e buona fattura. Io non avevo grandi esigenze audio, ma le cuffie sorprendono molto positivamente nelle prestazioni in relazione alle mie aspettative.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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I risultati effettivi possono variare