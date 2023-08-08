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Fuori produzione
SH90/70
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9721/41R1
Non disponibile
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Il dispositivo migliorato rende la manutenzione del tuo rasoio Philips più semplice che mai. Questo nuovo formato ti consentirà di installare le nuove testine di rasatura in due soli passaggi, facilitando la pulizia del rasoio e ottimizzando la rasatura giornaliera.
I più recenti rasoi Philips sono dotati di un avviso di sostituzione integrato, rappresentato dal simbolo dell'unità di rasatura, che si illumina quando è necessario sostituire le testine di rasatura.
1. Rimuovi il portatestina di rasatura. 2. Sostituisci le testine con quelle nuove. 3. Reinserisci il portatestina di rasatura. 4. Per ripristinare il rasoio, tieni premuto il pulsante on/off per più di 5 secondi.
2.8
su 5
255
Recensioni
Liugi 1960
08/08/2023
Italia
Ottimo prodotto
In quattro anni sono alla prima sostituzione della testina come sempre Philips è la numero 1 come rasoio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Brescia/21
08/12/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto Eccellente, ma scarsa assistenza
Come tutti i prodotti ha bisogno di manutenzione periodica di parti in usura, lame, portalame, e supporto di collegamento tra portalame e rasoio, in questo l'assistenza e scarsa per non dire "latitante"
Pro
Eccellente Rasoio, un po' caro, ma se si vuole la qualità !?
Contro
Mancanza di parti(ricambi)di consumo da usura come già detto !!!
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
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Angel0688
13/08/2021
Italia
Compratore verificato
testine di rasatura pertfette
il gruppo testine di ricambio svolgono bene il lavoro di rasatura, ma manca ilsistema per la rimozione delle lame e quello originale non è compatibile.
Pro
Facilità nel reperire il ricambio.
Contro
rimettere al loro posto le lame dopo la pulizia per chi ha mani grandi e/o grosse
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
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Rispetto al suo predecessore Philips